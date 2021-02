España | «En la Red todo es neoliberalismo»

Izquierda Unida ha organizado una charla en la que se ha quejado de que los referentes de la juventud en Internet no son de izquierdas. «Tenemos que luchar contra el neoliberalismo en las redes sociales», ha pedido la diputada madrileña Sol Sánchez.

Bajo el irónico título «Fuga Neoliberal: secesionismo para (youtubers) ricos», el partido de Alberto Garzón ha montado una conversación a través de Internet con Eduardo Garzón, economista y hermano del líder de IU; Sol Sánchez, parlamentaria regional en la Asamblea de Madrid por IU, y ‘Puto Mikel’, arqueólogo y youtuber, uno de los pocos que, según dicen, no es de derechas.

A lo largo de la hora y media de conversación, los ponentes reflexionan sobre la polémica referida a que ídolos de masas como El Rubius haya abandonado España para mudarse a Andorra. Se trata de un referente para millones de jóvenes de España y Latinoamérica que reconocía su afinidad por candidatos de la izquierda como Manuela Carmena. En este sentido, Sol Sánchez considera que la izquierda tiene que trabajar para que haya youtubers de izquierdas.

«Pensamos que habiendo como hay tantas personas jóvenes que admiran a los youtubers es bueno que tengan unos referentes que sean un poquito más altruistas por decirlo de alguna forma», añade Mariana Robichuad, militante de IU que ejerce como presentadora del acto.

Sobre el caso de El Rubius, Sol Sánchez comenta que la fuga de youtubers es la punta del iceberg de empresas que se marchan a paraísos fiscales en Europa y fuera de ella para pagar menos impuestos. «En todo caso, hay que recordar que lo peor es que los paraísos fiscales no son ilegales. Únicamente el delito está en si el origen del dinero es ilícito», remarca esta parlamentaria.

En este sentido, censura a los youtubers que abandonan España porque su traslado a Andorra, dice, es «ética y moralmente reprochable». «Dejan de colaborar con las arcas públicas que pagan seguramente la Sanidad de su abuela o las carreteras por las que circula», expone esta diputada.

📢 ¡Nos vemos el jueves! 🇦🇩 Hablaremos de gentuza que con tal de no pagar impuestos se muda a un estanco con bandera. 👉 No te pierdas a @abrazopartio @PutoMikel @edugaresp y @MarianneRants. pic.twitter.com/Wf1WkcLo9H — Jóvenes Izquierda Unida 🔻 (@JovenesIU) January 22, 2021

«Los youtubers que se han ido a Andorra, en este caso, son los últimos de la fila. Es decir, son un pescadito muy pequeño en un océano de empresas transnacionales», sostiene. «Lo grave es que, al final, ese sentido común de la evasión fiscal de las grandes empresas y los grandes patrimonios llega a gente que en realidad no ha vivido como un rico y están pensando que es algo normal que se puede hacer», comenta.

Críticas a Madrid

Por otra parte, Sol Sánchez aprovecha para arremeter contra los Gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. La diputada insiste en que los Ejecutivos autonómicos han creado un panorama de «dumping fiscal» donde se eliminan todos los impuestos que se pueden suprimir. Aunque aún así El Rubius se ha desplazado de Madrid a Andorra, la diputada de IU insiste en subir la fiscalidad en la región.

En este punto, explica una anécdota. Relata que presenció cómo un empresario español le dijo a un trabajador de origen extranjero que debía votar a la derecha. «¿A quién vota tu jefe? A la derecha. Pues tú también tienes que hacer lo mismo», fue la conversación según reproduce la parlamentaria. Ante esto, Sol Sánchez no coincide con la idea de que si a los ricos les va bien, a sus empleados también les irá bien.

«Hay una cultura mágica neoliberal, que se parece a la danza de lluvia, por la que la riqueza pasa por goteo. Algo así como que si hay muchos ricos eso va a permear en el resto de la sociedad. Eso no va a pasar si no tienes una fiscalidad. ¿Cómo va a pasar?, ¿por ósmosis?», bromea. «No tiene ningún sentido. Si no hay un sistema de redistribución, lo que pasa es lo de la Comunidad de Madrid, es decir, una brecha social cada vez más grande. Es decir, un abismo que separa a los ricos y los pobres», relata.

En todo caso, pide no caricaturizar a «los obreros de derechas» y reconoce que para IU «es muy difícil llegar a estas personas porque no están politizadas», lamenta. Por ello, aplaude que se organicen charlas de todo tipo para tratar de frenar los discursos que tacha de «neoliberales».

«Esto de… ¿cómo un obrero puede ser de derechas? Creo que hay que ser muy respetuosos y analizar muy bien el porqué. Si no, lo que vamos a hacer es conseguir que encima sean cada vez más, si verdaderamente los tratamos como si fueran una aberración. Hay que entender cuál es el contexto, cómo ha ganado esa forma de pensamiento», reflexiona esta política. «Ha pasado gracias a muchísimo dinero, a muchísimos centros de investigación, de formación, de opinión… a lo largo y ancho de todo el mundo».

Considera que estamos ante «el triunfo neoliberal, algo para tener muy en cuenta». «No podemos culpabilizar a lo que yo llamaría, en este caso, la víctima, porque si no nos va a costar mucho más revertir la situación», finaliza.