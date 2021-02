España | Esto es Europa, Pablo, no un país bananero

Le ha molestado mucho a Pablo Iglesias que OKDIARIO publicara una imagen en la que el vicepresidente segundo del Gobierno lucía un ‘fachaleco’ en la fotografía oficial del Consejo de Ministros. No tenemos nada en contra de esta prenda, todo lo contrario, pero sí el líder de Podemos, que trató burdamente de criticar a quienes lucían dicha indumentaria. Escocido por la publicación de la imagen, Iglesias recurrió a su perfil social en Twitter para escribir lo siguiente. «Hemos empezado por nacionalizar el fachaleco, pero vamos a expropiarles todo lo demás».

Está claro que Iglesias ha acusado el golpe y se ha revuelto de la manera que tienen los totalitarios: hablando de expropiaciones. Algo ha aprendido de Hugo Chávez, que iba por las calles al grito de «¡exprópiese!». Aunque la pulsión intervencionista de Iglesias, al más puro estilo comunista, ha quedado de nuevo al descubierto, nos salva que España es Europa y no un país bananero (todavía). De modo que, aunque se esfuerce en expropiarnos -ganas, seguro, no le faltan-, va a tener que seguir aguantando que OKDIARIO denuncie su superlativa hipocresía. Si piensa que con amenazas en Twitter va a silenciarnos es que no nos conoce. Nosotros a él, sí. No hay más que verle, ataviado de la guisa que reprochaba a los «Cayetanos» de Núñez de Balboa, para quedar retratado: demonizaba a los ricos con chalet y terminó con un casoplón en Galapagar; estigmatizaba a quienes lucían «fachaleco» y ya posa con él en las escalinatas de La Moncloa. ¿Qué será lo próximo?

De un tiempo a esta parte, la palabra expropiación no se le cae de la boca al vicepresidente segundo. Y cuando se irrita, le sale. Digamos que la lleva dentro, madurando, y cuando se enoja la saca a pasear. Es un tic propio de quienes están reñidos con la libertad. Por cierto, el ‘fachaleco’ le queda como a un Cristo dos pistolas.