Iván Duque: Es importante la continuidad que plantea EEUU frente a Venezuela

Este martes el presidente de Colombia, Iván Duque, participó en el Foro de Seguridad del Instituto Aspen de manera virtual y destacó la “continuidad” expresada por el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, sobre la actitud de Washington en torno al régimen de Nicolas Maduro.

“Estamos en un momento en el que tenemos que entender que las cosas van a empeorar. Yo no sé cuál es el mejor abordaje, pero he oído los comentarios del secretario Blinken y me parecen importantes, porque hay que denunciar a Maduro como dictador. Y ha dicho además que va a dedicar su energía a lograr un cambio y que existe la posibilidad de ver el renacimiento de la democracia en Venezuela. Esa es una continuidad muy importante en este momento”, dijo el jefe de Estado.

Duque agradeció el apoyo de la Administración de Donald Trump sobre el tema venezolano.

“También recibimos el apoyo bipartidista, y creo que tenemos el apoyo político y diplomático, pero tenemos que ser francos. A veces necesitamos recursos rápidos para atender situaciones específicas. Por ejemplo, en cuanto a la salud en Colombia tenemos un sistema de pagos y un sistema subsidiado para los más vulnerables, pero cuando llega un migrante a solicitar servicios sanitarios hay que prestárselos, pero como no están asegurados eso se convierte en una deuda creciente, y hemos visto esa situación en muchos hospitales”, señaló el mandatario colombiano.

“Necesitamos pagar rápidamente esas deudas, hemos hecho un esfuerzo fiscal pero necesitamos hacer mucho más sobre los programas de la salud”, destacó.

Y concluyó frente a la situación venezolana que lo importante es “cerrar un acuerdo de coordinación multilateral para que la dictadura llegue a su fin y se convoquen elecciones libres y que eso vaya de la mano con un programa de recuperación social y económica de Venezuela”.