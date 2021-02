México | Critica diputada Barrera Fortoul la desaparición de fondos para enfrentar crisis sanitarias como la de COVID-19

Critica diputada Barrera Fortoul que gobierno haya desaparecido fondos para enfrentar crisis sanitarias como la que estamos viviendo

La improvisación, la ignorancia y el populismo están costando muchísimas vidas en México, afirmó la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, Laura Barrera Fortoul, quien criticó que en plena crisis sanitaria causado por la pandemia de covid-19, el Gobierno Federal haya desaparecido todos los fondos que eran para enfrentar este tipo de circunstancias.

“Nos topamos con que ya no existen los fondos que eran necesarios precisamente para hacerle frente a esta circunstancia. Desde 2019 esta administración se los gastó sin ninguna justificación y claramente no en una contingencia”.

Durante 20 años existieron fondos de emergencia para atender situaciones extraordinarias como la que enfrentamos actualmente, ¿saben que pasó con ellos? Les comparto información al respecto pic.twitter.com/DdHcYNZ9Ao — Laura Barrera Fortoul (@LauraBarreraF) February 1, 2021

Manifestó que gracias al pasado, que tanto molesta a este gobierno, en 2001; es decir, hace 20 años se creó un fondo de 300 mil millones de pesos para hacerle frente a una circunstancia atípica, “justo como la que estamos viviendo. Sin embargo, ya se lo gastaron entre estadios de beisbol, trenes , refinerías y pipas que no llegaron y que claramente no son una emergencia”.

Barrera Fortoul manifestó que no hay estrategia, no hay claridad, no hay inteligencia, no hay visión, pero especialmente no hay sensibilidad del gobierno ante esta circunstancia que estamos viviendo.

“Qué diferencia hubieran hecho esos 300 mil millones de pesos hoy para la compra de la vacuna, para la compra de equipo médicos, para la protección de nuestros médicos y enfermeras que todos los días están dando su vida. Qué diferencia hubieran hecho para los pequeños comercios que hoy están cerrando”, afirmó la diputada del PRI por el estado de México a través de un video difundido en redes sociales.

Recordó que el seguro popular contaba con cien mil millones de pesos para la atención de los pacientes y al transformarse en el Insabi de inmediato le recortaron 40 mil millones de pesos. “Aunado a eso, en plena pandemia vaciaron el fondo de salud, eliminando así los últimos 33 mil millones de pesos que son justamente para las enfermedades catastróficas, para las enfermedades muy caras.

“Y eso, argumentando supuestamente que era para la compra de las vacunas, pero no nos queda claro cuál es la estrategia de vacunación, excepto, eso sí, que los siervos de la nación, es decir los operadores políticos ya se vacunaron, antes que los médicos y las enfermeras”.

Dijo que es un crimen utilizar los ahorros extraordinarios destinados a la salud para financiar gastos originados de su pésima planeación. “O aun, peor, desviarlos a proyectos faraónicos que solamente existen en su imaginación”, señaló la legisladora mexiquense