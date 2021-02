Monagas | Niña enterrada en su casa habría muerto por deshidratación

Tras el hallazgo del cadáver de una niña de 7 meses enterrada en el patio de una vivienda en Maturín, estado Monagas, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó que la pequeña de siete meses, habría muerto por un cuadro de deshidratación.

La pequeña fue enterrada en el fondo de su casa, en la calle 2 con transversal 4. Habitantes del sector popular comentaban que la niña día antes se enfermó con diarrea y vómitos, por tal motivo la veían a sus padres cargarla en brazos constantemente.

El motivo por el cual fue sepultada en la residencia aún no está del todo claro. Aunque vecinos refieren que lo hicieron porque al parecer no tenían recursos para llevarla la morgue y tramitar el servicio funerario. Versión que aún no ha sido corroborada por las autoridades.

Otra versión

Este lunes surgió una nueva versión de los hechos y es que, al parecer, los padres de la pequeña discutían constantemente por el supuesto descuido de la madre en el cuidado de la menor.

De acuerdo con esta presunción, el padre de la criatura, aún por identificar, fue detenido en días recientes durante un operativo de seguridad en Prados del Sur.

El hombre fue arrestado por el delito de porte ilícito de arma de fuego.

El caso está siendo procesado por el Ministerio Público para determinar el delito referente al caso, aunque se presume sea imputado por ocultamiento de cadáver.

El Periódico de Monagas

