Perú | Profesores denuncian irregularidades en la contratación 2021

Decenas de profesores a las afueras de la UGEL-01 exigieron que se respete el cuadro de mérito ya que, aún ocupando los primeros lugares, la entidad no los ha aceptado.

Decenas de profesores de distintas especialidades reclamaron a las afueras de la UGEL-01, en San Juan de Miraflores, irregularidades en la contratación vía On-Line de este año. Los maestros que rindieron la Prueba Única Nacional (PUN) en el 2019, que les da derecho a trabajar para el estado durante dos años consecutivos, fueron excluidos del cuadro de mérito, incluso habiendo ocupado los primeros lugares.

El hecho transcurre en un escenario virtual, donde la UGEL-01 otorga a los profesores los documentos a rellenar (firmas, huellas digitales, títulos de estudios, CV, entre otros) el mismo que día que deben presentarlo, todo hasta la tarde. Sin embargo, la verdadera problemática surge tras encontrarse con fallas técnicas en la página principal, los documentos no logran subirse con éxito, el servicio de ayuda en red no funciona y los teléfonos no son contestados. Asimismo, cada formato debe reenviarse muchas veces haciendo todos lo pasos una y otra vez, cabe precisar que esta UGEL no da la opción de colocar el mismo documento, sino que debe rehacerse cada uno y después reenviarse.

Son cerca de 200 profesores que, debido a esta problemática han sido retirados del cuadro de mérito, lo que para ellos significa quedarse sin trabajo durante todo el 2021 en plena etapa de pandemia. La UGEL-01 no ha dado respuesta alguna, según lo manifestado por algunos docentes, trabajadores de la entidad podrían estar colocando a muchos de sus allegados de manera preferencial y a su conveniencia. Los educadores que hoy hicieron un plantón exigiendo sus derechos, reclaman que se respete el cuadro de mérito y que la UGEL-01 se pronuncie para volver a colocarlos y así encontrar una plaza, mismo derecho que lograron ganar quedando entre los primeros lugares.