Secuestran, golpean y raparon el cabello a una influencer en Falcón: Lo planeó su “mejor amiga”

La joven de 21 años, María Quevedo, mejor conocida en redes sociales como @mariaquepeo, es una emergente influencer y modelo falconiana que acaba de sufrir una de las experiencias más desagradables de su vida tras ser secuestrada, golpeada y humillada por dos de sus amigas más cercanas, quienes, según denuncia la víctima, fueron motivadas por los celos.

El pasado sábado 23 de enero, María fue raptada por sus supuestas amigas y otros dos sujetos. Fue agredida, increpada y posteriormente trasladada a la casa de Gabriella, también influencer. Por último, sus captores la “dejaron tirada” en una zona indeterminada y poco poblada de Santa Elena tras arrebatarle sus pertenencias, incluso su celular, herramienta con la que habría solicitado ayuda.

Uno de los detalles más viles fue rapar el cabello de María con una máquina de afeitar, según ella misma evidenció poco después en un conmovedor video.

ADJUNTO FOTOS DE LAS AGRESIONES FÍSICAS OCASIONADAS POR MARIA GABRIELLA MONASTERIOS ACOSTA pic.twitter.com/hwqw83z2p5 — 𝕸𝖆𝖗𝖎𝖆 🍒 (@mariaquepeo) January 28, 2021

– La denuncia –

“El motivo por el cual hago esta denuncia pública hacia María Gabriella Monasterios Acosta, que decía ser mi amiga y por celos de su ex pareja, es porque me secuestró, me agredió verbal y físicamente, además de raparme el cabello con una máquina de afeitar en contra de mi voluntad, también robó mi teléfono celular y demás pertenencias”, reveló la víctima, con mucha valentía, en un hilo de su cuenta en Twitter.

María señalo que temía por su vida y la de sus seres queridos, principalmente su concubino, tras recibir amenazas por parte de sus victimarios. “En el momento de la agresión y secuestro, me amenazó con matarlos y/o agredirlos”, denunció.

Asimismo, publicó fotografías que prueban hematomas en varias partes de su cuerpo, sobre todo en las piernas.

ADJUNTO VIDEO DE LLAMADA REALIZADA POR MARIA GABRIELLA MONASTERIOS ACOSTA ADMITIENDO HABERME GRABADO EN EL SECUESTRO ‘’confesandome’’ (donde en realidad existen 2 videos donde sale diciéndome puta, perra y burlándose de mí mientras uno de sus compañeros cortaba mi cabello) pic.twitter.com/Ie5pDLiR7c — 𝕸𝖆𝖗𝖎𝖆 (@mariaquepeo) January 28, 2021

Por si fuera poco, María adjuntó en sus publicaciones una nota de voz en la cual presuntamente Gabriella habría confesado a un tercero que robó los objetos de valor de su antigua amiga. “Le partí el teléfono, le partí el reloj, le partí los lentes… le quité todo”, se logra escuchar.

Además, María subió en las redes una grabación de la propia Gabriella, donde esta interroga bajo a la joven, ya afeitada, cuestionándola sobre los sentimientos de un tercer individuo.

Poco a poco, la denuncia de María Quevedo se hizo sentir entre las redes sociales, hasta que llegó a oídos de las autoridades pertinentes.

– La captura –

Este viernes 29 de enero, seis días después del rapto, el fiscal al servicio del chavismo, Tarek William Saab, oficializó la captura de tres implicados, incluida la mencionada Gabriella.

“Luego que el Ministerio Público (Falcón) solicitará las ordenes de aprehensión, fueron detenidos para ser imputados: María Gabriella Monasterios, Gabriela Del Valle Chirinos y Johny Xavier Hurtado Revilla quienes secuestraron y agredieron a María Quevedo Zavala”, indicó Saab en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, el fiscal chavista apuntó que “a la víctima dichos delincuentes también la despojaron de sus pertenencias y le raparon el cabello: acciones repudiables por las que el Ministerio Público imputará los delitos de: Privación Ilegítima de libertad, Lesiones Graves, Robo agravado y Agavillamiento”.

Las autoridades aún deberían efectuar la detención del cuarto sujeto que participó en el delito.

Con información de La Patilla

Con información de La Patilla





Por: Noticias al dia y la hora

Fecha de publicación: 2021-01-31 05:58:35

