Alfredo Díaz constituye comando de Campaña para Primarias sin competidores

REPORTE CONFIDENCIAL La convocatoria a elecciones a Gobernador será atendida por el actual mandatario Alfredo Díaz, quien, aspirará a la reelección, por lo que ha anunciado unas primarias, para seleccionar al candidato de la oposición, en la cuales no hay ningún otro aspirante a la fecha.

La oposición ha sido, junto con la comunidad internacional, consistente en denunciar que en los últimos procesos eleccionarios, no se han cumplido con las más elementales condiciones para legitimarlas, por lo que no asistirán a las próximas, sin importante cambio de condiciones, por lo que Alfredo Díaz anuncia un round de sombra, compitiendo contra el mismo.

Los representantes populares y de los partidos de la región insular, le han advertido al mandatario regional, que no lo van a acompañar en su unilateral decisión de presentarse contra la posición de las organizaciones políticas, incluyendo la de su propio partido.

En el día de ayer diputados y jefes políticos firmaron un documento en el cual se señala:

» Alejados de ese objetivo nacional, el actual gobernador, Alfredo Díaz y el alcalde de Maneiro, Morel David Rodríguez, asomaron a la opinión pública el pasado 23 de enero en Pampatar, lo que dieron por denominar como un pacto “por la unidad superior”, y lo primero que nos llama la atención, es que desconocemos en absoluto el texto del supuesto acuerdo, sus condiciones y quienes lo suscriben. Ese “pacto”, cuyo texto hasta la fecha no ha sido publicado, en realidad no atiende la aspiración fundamental del pueblo venezolano, que no es otra que recuperar su libertad e independencia…Mucho menos es posible concebir una “unidad superior”, haciéndose acompañar de sujetos ligados a la denominada “fracción parlamentaria del CLAP”, a usurpadores de tarjetas de partidos, tránsfugas de la política y alguno que otro militante extraviado y no autorizado para hablar en nombre de cualquier movimiento político. Participar en los próximos eventos electorales no debe ser un fruto ajeno a una VERDADERA UNIDAD«

Desatendiendo la postura institucional, el jefe regional ha designado su Comando de Campaña con las siguientes personas y cargos:

Jefe regional de campaña: Nicola Penna

Jefe de campaña por municipio: Arismendi : Cruz Suniaga, Antolín del campo: Moira Meza, Díaz: José Ramón Díaz , García: Carlos Millán, Gómez: Alberto Camacho, Marcano: Celis Rodríguez, Maneiro : José Campos, Mariño: Alfredo Díaz, P. De Macanao: Francisco rosas Tubores: Johan Yanez Villalba: Luis Salazar

Unir, sumar y avanzar, es el lema que impulsarán los seguidores de Díaz.