El secreto para una apariencia siempre joven comienza frente al espejo

La polémica aparición de Demi Moore en el desfile de Fendi en París, dentro de la Semana de la Alta Costura con un rostro mucho más afinado, o Cher, que a sus 74 años de edad luce radiante y sin arrugas, nos llevan a pensar acerca de qué se requiere para mantener una apariencia siempre joven. Cher asegura que para ella son las largas sesiones de ejercicios en el gimnasio, ella ya había publicado un libro dedicado a ello desde la década de 1990 en el que hablaba de su plan de salud, ejercicio y belleza Cher Forever Fit: The Lifetime Plan for Health, Fitness, and Beauty.

Todo ello hace pensar en cuáles son los secretos para mantener la juventud. Los expertos aseguran que esto va más allá de soluciones como el bisturí y empieza al estar de frente al espejo, reconocer la edad, así como experimentar y dejarse llevar de ciertos rituales y consejos que conduzcan a la persona a sentirse plena y a gusto con su cuerpo, pero también con su interior.

El primer paso en casa

En una charla vía virtual con la mexicana Jeanette Hidalgo, psicoterapeuta holística y coach ontológica comenta la edad tiene que ver con los pensamientos, “si te sientes y crees que la vejez ha llegado sin duda influye en el cerebro y en aquello que se proyecta a los demás y el mismo cuerpo empezará a actuar de esta manera”, dice. Aclara que no se trata de no aceptar la edad, pero sí de trabajar física y emocionalmente para que esto no nos limite a hacer múltiples cosas que nos da vida y nos hacen sentir jóvenes.

Todo comienza frente al espejo, al verse tome un momento para disfrutar del cuerpo que se tiene y no criticarse sino estar ahí con usted mismo y darse palabras de amor, aceptarse sin importar el número de años que el calendario marque. “La actitud es importante para sentirse jóvenes si estamos con el rostro siempre serio es posible que transmitamos más edad mientras una sonrisa transmitirá la alegría que tenemos por vivir”, expresa Hidalgo.

La psicóloga guatemalteca Violeta de Pineda, explica que uno decide si se siente viejo o no, a veces se trata de romper estereotipos, “si mi estado de salud es bueno me permitirá sentirme bien y verme bien, de la mano también va la aceptación de cada etapa y de reconocer el privilegio del cúmulo de experiencias y riqueza de vida que permite el paso del tiempo”, dice mientras hace énfasis en el reconocimiento que otras culturas tienen por sus abuelos.

¿Qué pasa cuando pasamos por una prueba muy grande como la muerte de un ser querido y otras pruebas difíciles? En un principio, resulta complicado salir de esa experiencia. Pineda expresa la necesidad de aceptar esa emoción, entregarse a ese sufrimiento, pero para encontrarle un nuevo sentido a la vida y trascender.

Parte de mantenerse joven también es aprender cosas nuevas. Si la edad permite tener más tiempo para estudiar, leer, dedicarse a cosas para las que antes no tenía tiempo, hay que hacerlo, esto le inyectará a las personas cambios de vida. El solo contacto con las personas que queremos como los amigos y la familia será de gran beneficio.

Si por el contrario nos sentimos demasiado cansados, con apatía, falta de alegría y sentido de la vida es posible que sí requiramos de un acompañamiento emocional con un psicólogo o un coach de vida

Sumado a ello Hidalgo recomienda trabajar la inteligencia emocional, así como buscar y consentirse con actividades como el ejercicio, comer saludable, hidratarse, dormir bien y dedicarse tiempo personal. Recuerde que siempre es posible mejorar en todo sentido. Los expertos también comentan otros trucos que nos ayudarán a sentirnos más jóvenes y proyectar menos años.

A revisar el armario

Elba Lobos, asesora de imagen, explica que la imagen personal se construye a través de nuestro autoconocimiento y la percepción que tenemos de nosotros mismos o sobre lo que dicen los demás de nosotros. “La autoimagen es una fotografía interna que tenemos que muchas veces es falsa porque a veces somos muy duros con nosotros, en especial las mujeres, quienes percibimos que no nos gusta algo”.

La experta comenta que es importante tener un conocimiento personal de qué nos gusta y conocer nuestro cuerpo para encontrar cómo somos en realidad y a partir de ahí seleccionar un estilo que haga brillar aquello que más nos gusta. Lobos expresa que con regularidad a diario se busca cubrir imperfecciones, pero al contrario una recomendación es resaltar los atributos.

Colorful clothes hanging in wardrobe

Los colores no tienen edad y aquellos alegres transmiten un mensaje de vitalida. Experimente con ellos en ropa o accesorios. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Si estamos un poco perdidos o con muchas dudas en este aspecto un asesor de imagen nos puede ayudar a dar reglas y bases para encontrar aquellos elementos del vestuario que nos harán sentir más seguros y a gusto con nosotros mismos.

Lobos expresa que existen distintas etapas. A los 20 años se está en una exploración y casi todo es permitido y a partir de los 30 empieza a consolidarse ese conocimiento, sabemos qué nos gusta y existe una mayor seguridad en nuestra selección, cómo quiero verme y cómo quiero que me perciban.

Nos veremos más jóvenes si vestimos piezas que nos favorezcan y también influirá el uso de colores. “A partir de cierta edad a las mujeres les da temor explorar los colores, el negro predomina, pero no se dan cuenta que este color endurece facciones mientras los colores no tienen edad y ciertos accesorios, pañoletas o telas harán rejuvenecernos en cuestión de minutos”, expresa la profesional.

Los colores en sí dan más energía y vitalidad, agrega Lobos. Además, de orientar que otro punto importante es seleccionar un buen corte de cabello según el tipo de rostro. Esto hará resaltar más las facciones.

El autoconocimiento permitirá ir probando cierto estilo favorecedor. Lobos expresa que a cualquier edad se puede seguir explorando y por ejemplo, si se quiere una falda, quizá a cierta edad no se recomienda que sea minifalda, pero sí adaptarla y elegir estratégicamente un largo más moderado que le haga verse bien.

El gran resumen: vestir un básico de guardarropa, darle un toque de color, tener un prenda de temporada y un buen corte de cabello.

El movimiento y baile

Elizabeth Lara, maestra de baile de la academia Latidos, comenta que esta actividad siempre nos puede dar regalos si lo hacemos de forma consciente. “Nuestra herramienta de todos los día es nuestro cuerpo, así, cuando el cuerpo se siente rígido es posible trabajarlo para estar más suelto y por medio del baile podemos llegar a dialogar con el cuerpo”, dice la experta.

El diálogo va más allá de movernos y sudar, el movimiento permite aceptar el cuerpo como es y romper creencias sobre uno mismo. “Cuando empiezo a moverme y hacerme amigo de mi cuerpo, la capacidad corporal se empieza a expandir, me empodero y surge la magia de ver de lo que soy capaz”, agrega Lara.

En realidad cualquier momento y lugar podría convertirse en un espacio para experimentar el baile. “Cuando alguien pone un pie por primera vez en una clase virtual o presencial lo admiro porque es un regalo personal que se hace y un espacio para conocerse”, expresa Lara.

La psicóloga De Pineda agrega que a las actividades físicas hay que regalarles vitalidad. “Cada vez se ve con más frecuencia que la edad no limita a personas que practican ciclismo, montañismo y otras rutinas que les llenan de vida”, expresa.

¿Qué nos regala vida?

Otros hábitos diarios también hacen que nuestra piel y nuestro interior se sienta pleno y lleno de energía. Compartimos algunos consejos más para su vida:

Beba agua a diario. El mínimo es ocho vasos, pero esto podría variar. La piel se mantendrá hidratada y eso llevará a tener menos arrugas o piel reseca.

Coma saludable e incluya todos los grupos de alimentos. Que las frutas y vegetales no falten.

Utilice protección solar. La recomendación es tomar un poco de sol entre 7 y 11 de la mañana y de 15 horas en adelante. Pasar mucho tiempo bajo el sol causa envejecimiento prematuro.

El descanso es esencial para regenerar el cuerpo. Duerma en un espacio oscuro, sin ruido y un mínimo de siete horas al día. El buen descanso se reflejará en su salud.

La respiración permite una mayor oxigenación del cuerpo. Aprender a hacer respiraciones largas y profundas no solo le ayudará a eliminar el estrés sino a tener un día pleno. Pruebe siete respiraciones profundas después de levantarse.

Los pensamientos positivos, reír, agradecer y otras actividades que le den felicidad le ayudarán en su proceso para sentirse bien y proyectarlo.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial