Historia de Crímenes Reales: Los asesinatos de VILLISCA

Los Asesinatos de Villisca (en inglés: Villisca Axe Murders), fueron unos asesinatos ocurridos la noche del 9 de junio de 1912 en la ciudad de Villisca (Iowa) en la que murieron seis miembros de una familia y dos invitados.

Argumento

La familia Moore, compuesta del padre Josiah (43 años), Sarah (39 años), y sus cuatro hijos: Herman (11 años), Katherine (10 años), Boyd (7 año) y Paul (5 años). Los Moore eran una familia acomodada, muy conocidos y queridos en Villisca.

El 9 de junio de 1912, Katherine Moore invitó Ina (8 años) y Lena (12 años) Stillinger a pasar la noche en su casa. Esa noche, las chicas que se iban a hospedar en su casa y la familia Moore acudieron a la iglesia presbiteriana donde participaron en el programa del Día del Niño, que Sarah Moore había coordinado. Después que el programa terminara a las 9:30 pm, los Moore y las hermanas Stillinger caminaron hasta la casa de los Moore, llegando a las 09:45-10 pm.

A las 7 am del día siguiente, Mary Peckham, vecina de los Moore, empezó a preocuparse después de darse cuenta de que la familia Moore no habían realizado las tareas de la mañana. Peckham llamó a la puerta de los Moore, pero nadie respondió, trató de abrir la puerta y descubrió que estaba cerrada con llave.

Peckham llamó a Ross Moore, hermano de Josiah. Mary Peckham y Ross Moore, que tenía la llave de la casa, la abrieron y subieron hasta el dormitorio donde dormían Ina y Lena Stilinger, donde las encontraron en la cama con la cabeza partida a causa del un corte de hacha.

Moore inmediatamente llamó a Hank Horton, el jefe de la policía de Villisca, que llegó poco después. Registró la casa encontrando que toda la familia Moore y las dos niñas Stillinger habían sido golpeados hasta la muerte. El arma homicida, un hacha perteneciente a Josiah, fue encontrada en la habitación de invitados, donde se encontraban las hermanas Stillinger.

Los médicos llegaron a la conclusión de que los asesinatos habían tenido lugar poco después de la medianoche. El asesino, o los asesinos, comenzaron en el dormitorio principal, donde Josiah y Sarah Moore estaban dormidos. Josiah recibió más golpes del hacha que el resto de las víctimas, su rostro tantos golpes que sus ojos habían desaparecido.

El asesino, a continuación, entró en las habitaciones de los niños y golpeó a Herman, Katherine, Boyd y Paul en la cabeza de la misma manera que sus padres. Después, bajó a la planta inferior, al dormitorio de invitados y mató a Ina y Lena. Tras acabar la masacre, cubrió todos los espejos de la casa y huyó, dejando el hacha en el último dormitorio.

Los investigadores creen que todas las víctimas, excepto Lena Stillinger, estaban durmiendo en el momento de los ataques. Los investigadores también creen que Lena intentó defenderse ya que se encontraba tumbada transversalmente en la cama y tenía una herida defensiva en el brazo. Además, Lena se encontró con su camisón empujado hasta la cintura y sin ropa interior, lo que lleva a la especulación de que el asesino abusó sexualmente o al menos lo intentó.

Investigación

A lo largo de la investigación, surgieron muchos sospechosos posibles, incluyendo el reverendo George Kelly, Frank F. Jones, William Mansfield, Loving Mitchell y Henry Lee Moore. George Kelly fue juzgado dos veces por el asesinato. En la primera ocasión terminó con el desacuerdo del jurado, mientras que el segundo juicio terminó en un veredicto de no culpable. Otros sospechosos en la investigación también fueron exonerados.

Andrew Sawyer

De acuerdo con Thomas Dyer de Burlington Iowa, un capataz de puente y martinete para el ferrocarril Burlington SA (Andy Sawyer) se acercó a su equipo en Creston a las 6:00 am de la mañana, cuando se descubrieron los asesinatos. Sr. Sawyer iba bien afeitado y vestido con un traje marrón cuando llegó. Sus zapatos estaban cubiertos de lodo y sus pantalones estaban mojados casi hasta las rodillas. Preguntó por un empleo y el Sr. Dyer necesitaba un hombre extra por lo que le dio un puesto de trabajo en el lugar.

El Sr. Dyer declaró después de esa noche, cuando el equipo alcanzó la Fontenelle Iowa, Sawyer compró un periódico. El periódico publicaba en la portada los asesinatos de Villisca y según Dyer, Sawyer «estaba mucho más interesado en el artículo.» Los compañeros de Dyer se quejaban de que Sawyer dormía con la ropa puesta y de que estaba ansioso por estar solo. También estaban incómodos con el hecho de que Sawyer se acostaba con su hacha y de que a menudo hablaba de los asesinatos Villisca y de si el asesino había sido ya detenido.

Aparentemente Sawyer le contó que había estado en Villisca la noche del domingo y había oído hablar de los asesinatos y tenía miedo de que le pudieran considerar sospechoso y por eso se fue y se presentó en Creston. Dyer sospechó de él y lo entregó al alguacil el 18 de junio de 1912.

Antes de que el sheriff llegara, Dyer declaró que caminaba detrás de Sawyer y él se frotaba la cabeza con ambas manos y de repente se levantó y dijo para sí: «Voy a cortar la maldición del dios» a la vez que hizo movimientos sorprendentes con el hacha y comenzó a golpear las pilas frente a él.

Dyer Jr. también declaró que un día en el que el equipo atravesaba Villisca Sawyer le dijo que le iba a mostrar por donde el hombre que mató a la familia de Moore salió de la ciudad. Dijo que el hombre que cometió los asesinatos saltó sobre una caja de estiércol que señaló a una manzana y media y luego le mostró donde cruzó la vía del tren en la que había huellas en la tierra húmeda del norte del terraplen. Entonces él le dijo que buscara en el otro lado de un vagón y que me iba a mostrar un viejo árbol en el que dijo que el asesino entró en el arroyo. Según Dyer Jr., miró y vio un árbol al sur de la pista como a cuatro cuadras de distancia. Sawyer, sin embargo, al parecer fue descartado como sospechoso en el caso, cuando se descubrió que era capaz de demostrar que había estado en Osceola, en la noche de los asesinatos. Había sido arrestado por vagancia y el sheriff Osceola recuerda dejarlo en un tren en aproximadamente 23:00 de la noche.

Reverendo George Kelly

El reverendo Kelly, sobre el que se decía que estaba un poco desequilibrado y quizás era un pedófilo, era un ministro viajante que pasó a ser profesor en los servicios del Día del Niño, el 9 de junio, donde la familia Moore asistió a la iglesia. Él y su esposa salieron de la ciudad temprano el 10 de junio, el día en que los cuerpos fueron descubiertos.

Frank F. Jones

Frank Jones era un residente de Villisca y senador del estado de Illinois. Josiah Moore había trabajado para Frank Jones en su tienda durante muchos años antes de abrir su propia tienda. Se dice que Moore le quitó el negocio a Jones, incluyendo un muy exitoso concesionario John Deere. También se rumorea que Moore tuvo un romance con la hija de Frank Jones, aunque no existían evidencias.

William Mansfield

Otra teoría era que el senador Frank F. Jones contrató a William «Blackie» Mansfield para que asesinara a la familia Moore. Se cree que Mansfield era un asesino en serie porque mató a su esposa y a su propio hijo con un hacha dos años después de los crímenes Villisca, y se cree que ha cometido los asesinatos hacha en Paola, Kansas, cuatro días antes de los crímenes Villisca, y cometieron el doble homicidio de Jennie Miller y Jennie Peterson, en Colorado. La ubicación de estos delitos eran accesibles en tren, y todos los asesinatos se llevaron a cabo exactamente de la misma manera.

Sin embargo, Mansfield fue puesto en libertad después de un gran jurado especial del condado de Montgomery se negó a acusarlo. Nueve meses antes de los asesinatos en Villisca, otro caso similar de asesinato hacha ocurrieron en Colorado Springs, Colorado. Dos nuevos casos de asesinato hacha seguir en Ellsworth y en Paola, Kansas. Todos los casos eran tan similares que la posibilidad de que todos fueron cometidos por la misma persona era imposible de descartar. Otros asesinatos mencionados por ser «vinculados» a estos crímenes incluyen los numerosos asesinatos de hacha sin resolver a lo largo del ferrocarril pacífico meridional desde 1911-1912, la Axeman no resuelto de Nueva Orleans asesinatos, así como varios otros asesinatos hacha durante este período de tiempo.

Según el la página web de la Casa del Asesino del Hacha, Mansfield fue también el principal sospechoso de la Agencia de Detectives de Quemados del Kansas City y el detective James Newton Wilkerson, quien planteó la teoría de que era un adicto de cocaína y un asesino en serie. Wilkerson también creía Mansfield fue el responsable de los asesinatos de hacha de su mujer, su hijo y de sus suegros en Blue Island, Illinois, el 5 de julio de 1914 (dos años después de los asesinatos Villisca), los asesinatos cometidos hacha en Paola y los asesinatos de Jennie Peterson y Jennie Miller en Aurora, Colorado.

Según la investigación de Wilkerson, todos los asesinatos fueron cometidos precisamente de la misma manera que indica el mismo hombre que cometió. Wilkerson dijo que podía probar que Mansfield estaba presente en cada uno de estos lugares en la noche de los asesinatos. En cada asesinato, las víctimas fueron asesinadas a machetazos con un hacha y los espejos en las casas estaban cubiertos. En cada caso, el asesino evitó dejar huellas digitales por el uso de guantes, que Wilkerson creía era fuerte evidencia de que el hombre era Mansfield, que conocían sus huellas estaban en los archivos de la prisión militar federal en Leavenworth.

Wilkerson logró convencer al jurado para abrir una investigación en 1916 y Mansfield fue arrestado y llevado al condado de Montgomery de Kansas City. Los registros de nómina, sin embargo, presentó una coartada que puso a Mansfield en Illinois en el momento de los asesinatos Villisca. Fue puesto en libertad por falta de pruebas y más tarde ganó un pleito interpuesto contra Wilkerson y recibió $ 2,225. Wilkerson cree que la presión de Jones dio lugar no sólo en la liberación de Mansfield, sino también en la posterior detención y el juicio del reverendo Kelly.

Sin embargo, un señor «RH Thorpe», un propietario aparente de restaurantes de Shenandoah, identificó a Mansfield como el hombre que vio a la mañana siguiente de los asesinatos Villisca a bordo de un tren en Clarinda. Este hombre dijo que había caminado desde Villisca. Si esto queda demostrado que se descompone la coartada de Mansfield. Por otra parte, se informó que una «señora Vina Thompkins», de Marshalltown, se dirigía a declarar cuando escuchó a tres hombres en el bosque planear el asesinato de la familia Moore poco antes de la matanza.

Henry Lee Moore

Hubo otro hombre que se cree que es el asesino del hacha: Henry Lee Moore. También es un asesino en serie sospecha (que no estaba relacionado con la familia Moore), y que también fue condenado por el asesinato de su madre y abuela varios meses después los asesinatos en Villisca. Su arma preferida es un hacha.

Antes y después de los asesinatos en Villisca, los asesinatos del hacha fueron muy similares antes mencionados se cometieron, y todos los casos mostró sorprendentes similitudes, lo que lleva a la gran posibilidad de que algunos, o todos los crímenes fueron cometidos por un asesino en serie con hacha y, al igual que «Blackie» Mansfield, el asesino Henry Moore también puede ser considerado como un sospechoso en algunos de estos asesinatos y, sin embargo, el caso sigue abierto.

Sam Moyer

En la investigación, se informó de que Sam Moyer (hermano de Josiah) a menudo amenazó con matar a Josiah Moore. Sin embargo, tras una investigación, la coartada de Moyer lo exoneró del crimen.

Los asesinatos de Villisca

En una calle residencial tranquila en el pequeño pueblo de Villisca en Iowa, se encuentra una antigua casa de madera blanca. En una noche oscura, la ausencia de luces y sonidos son la primera indicación a los visitantes de que esta casa es diferente de las otras casas que la rodean.

Tras una inspección más cercana, uno se da cuenta de que sus puertas y ventanas están herméticamente cerradas y cubiertas. Una letrina en el patio trasero sugiere que esta casa no ocupa un lugar en el siglo 21, pero de alguna manera pertenece a otra época y otra historia.

Por desgracia para los ciudadanos de esta comunidad muy unida, el 10 de junio de 1912, la tranquilidad de este pueblo fue destrozada por el descubrimiento de los asesinatos de la familia Moore, conocidos y queridos residentes de Villisca y dos invitadas, asesinados durante la noche en sus camas. A partir de entonces durante más de cien años sus residentes han visto como su pueblo se ha hecho famoso no por ser un bonito y acogedor lugar sino por la palabra indígena “Wallisca”, que significa “espíritu maligno”.

Las paredes siguen protegiendo la identidad del asesino o asesinos que apalearon hasta la muerte a toda la familia de Josías Moore y dos invitadas durante la noche del 10 de junio de 1912. Cien años después, su secreto sigue atrayendo a muchos visitantes a su puerta.

Las visitas de los investigadores de lo paranormal han aportado pruebas de audio, video y fotografias de actividad paranormal. Los Tours han sido interrumpidos por voces de niños, lámparas que caen, escaleras móviles y objetos que vuelan. Los psíquicos han confirmado la presencia de espíritus que habitan en el hogar y muchos se han comunicado con ellos.

Josías B. Moore fue uno de los empresarios más prominentes de Villisca. Josías se casó con Sarah Montgomery el 06 de diciembre de 1899 en la casa de sus padres. Josías y Sarah Moore tuvieron 4 hijos, Herman, Katherine, Boyd y Pablo. Josías había sido residente de Villisca durante 13 años y fue empleado por Frank Jones en la tienda de este durante nueve años.

Sarah Montgomery (Moore) nació en el Condado de Knox, Illinois en 1873 y se mudó a Iowa con sus padres, el señor y la señora de John Montgomery y su hermana, María, aproximadamente en 1894. Tenía treinta y nueve años de edad y era madre de cuatro hijos cuando fue asesinada en su cama.

El domingo 9 de junio Ina y Lena Stillinger, las hijas de los Stillinger, dejaron su casa para asistir a la iglesia en donde se celebraba el Día de los Niños. Tras los ejercicios religiosos tenían previsto volver a casa pero fueron invitadas por Katherine Moore a pasar la noche en su casa con ella.

El Programa del Día del Niño en la Iglesia Presbiteriana era un evento anual y comenzó aproximadamente a las 8:00 pm en la tarde del domingo 09 de junio. Según los testigos, Sarah Moore coordinó los ejercicios. Todos los niños Moore, así como las niñas Stillinger participaron. El programa terminó a las 9:30 pm y la familia de Moore, junto con las hermanas Stillinger, se fueron juntos a casa. Entraron en su casa en algún momento entre las 9:45 y las 10:00 pm.

A la mañana siguiente, aproximadamente a las 5:00 am, Mary Peckham, vecina de los Moore salió al patio para tender la ropa. Aproximadamente a las 7:00 am. se dio cuenta de que no sólo la señora Moore no había salido fuera ni iniciado las tareas, sino que la casa misma parecía inusualmente silenciosa. Entre las 7:00 y las 8:00 am, Mary Peckham se acercó a la casa y llamó a la puerta. Como no recibió ninguna respuesta, intentó abrir la puerta pero se encontró que estaba cerrada por dentro. Es entonces cuando Mary hizo una llamada al hermano de Josías, Ross Moore, iniciándose así una de las investigaciones de asesinato peor manejadas de la historia de EE.UU.

A partir de los testimonios de Mary Peckham y los que vieron a la familia Moore en el ejercicio del Día del Niño, se cree que en algún momento entre la medianoche y las 5:00 am, un desconocido entró en la casa de JB Moore y asesinó brutalmente a todos los ocupantes de la casa con un hacha.

Al llegar a la casa de su hermano, Ross Moore trató de mirar por una ventana del dormitorio y luego llamó a la puerta y gritó, tratando de levantar a alguien de dentro de la casa. Cuando eso fracasó, abrió la puerta con un juego de llaves que su hermano le había dado. Aunque la Sra. Peckham lo siguió hasta el porche, ella no entró en la habitación de abajo.

Cuando abrió la puerta del dormitorio, vio a dos cuerpos en la cama y manchas oscuras en la ropa de cama. Entonces regresó de inmediato al porche y le dijo a la Sra. Peckham que llamara al sheriff. Los dos cuerpos de la sala de abajo eran los de Lena Stillinger de 12 años y su hermana Ina de 8 años, las invitadas de los niños Moore. Los restantes miembros de la familia Moore se encontraron en las habitaciones del segundo piso. Cada uno de los miembros de la casa había sido brutalmente asesinado y sus cráneos aplastados mientras dormían. Josías Moore, de 43 años, Sarah Montgomery Moore, de 39 años, Herman Moore, de 11 años, Katherine Moore, de 9 años, Boyd Moore, 7 y Paul Moore de 5, así como las Hermanas Stillinger.

Una vez que los asesinatos fueron descubiertos, la noticia recorrió rápidamente la pequeña ciudad.

Como vecinos y curiosos se reunieron en la casa, los agentes del orden rápidamente perdieron el control de la escena del crimen. Se dice que hasta un centenar de personas entraron en la casa embobados ante los cuerpos antes de que la Guardia Nacional de Villisca llegara alrededor del mediodía para acordonar la zona y asegurar el lugar. Los únicos hechos conocidos con respecto a la escena del crimen fueron los siguientes:

Ocho personas habían sido apaleadas hasta la muerte, presumiblemente con un hacha en la escena del crimen. Al parecer, todos habían estado durmiendo en el momento de los asesinatos.

Los médicos estimaron el momento de la muerte un lugar poco después de la medianoche.

Las cortinas estaban corridas en todas las ventanas de la casa, excepto dos, que no tenían cortinas. Estas ventanas se cubrieron con la ropa que pertenecía a la familia Moore.

Todas las caras de las víctimas estaban cubiertas con la ropa de cama después de que fueron asesinadas.

Todos los espejos de la casa habían sido cubiertos con la misma ropa de los Moore.

Una lámpara de queroseno se encontró al pie de la cama de Josías y Sarah Moore y una similar se encontró también al pie de la cama de las chicas Stillinger.

El hacha fue encontrada en la habitación ocupada por las niñas Stillinger y se notaba el rastro de intentar limpiarla. El hacha pertenecía a Josías Moore.

Una cacerola de agua con sangre fue descubierta en la mesa de la cocina, así como un plato de comida no consumida.

Las puertas estaban cerradas.

Dr. Linquist, el forense, informó del hallazgo de un trozo de tocino en el suelo de la habitación de abajo situado cerca del hacha. Con un peso aproximado de 2 libras, estaba envuelto en lo que parecía ser un paño de cocina. Una segunda loncha de tocino del mismo tamaño se encontró en la nevera.

Los cuerpos de Ina Stillinger y su hermana Lena fueron encontrados en el dormitorio de la planta baja de la sala. Ina estaba durmiendo cerca de la pared con Lena a su lado derecho. Un abrigo gris les cubria la cara. Lena, según el testimonio de la investigación del Dr. FS Williams, “Tenía un pie fuera de la cama como si hubiera pateado a su atacante, estaba de medio lado con una mano debajo de la almohada. Al parecer, ella había sido golpeada en la cabeza y se retorció en la cama. El camisón de Lena estaba subido hacia arriba y no llevaba ninguna ropa interior, por lo que se cree que fue víctima de algín tipo de abuso sexual por parte de su atacante. Había una mancha de sangre en el interior de su rodilla derecha y lo que los médicos suponían era una herida defensiva en el brazo”.

Si bien nadie fue condenado por los asesinatos de Villisca, parece que no hubo escasez de sospechosos. En los días siguientes a los crímenes, se podía leer al menos cuatro posibilidades en cualquier edición del periódico. Muchos de los asesinos potenciales, sin embargo, se agotaron rápidamente y según pasaba el tiempo comenzaron a escasear. Hoy en día, los historiadores y los que han estudiado extensamente los Asesinatos del hacha apuntan hacía tres sospechosos.

El primero de ellos era Frank F. Jones, un prominente residente de Villisca y Senador del Estado de Iowa. Josías Moore trabajó para Frank Jones en la tienda de Jones durante varios años hasta que abrió su propia empresa a implementar en 1908. Según los residentes Villisca, Jones estaba extremadamente disgustada que Moore había dejado su empleo y logró tomar el muy lucrativo John Deere franquicia con él. Corría el rumor de que Moore tuvo un romance con Jones, hija-en-ley, doña, que además avivó las llamas. Detective Wilkerson de la agencia de detectives Burns acusó abiertamente a Frank y su hijo Alberto de contratación William Mansfield matar a Joe Moore. Ni Jones fue arrestado alguna vez y ambos negaron vehementemente cualquier conexión con los asesinatos.

El segundo sospechoso William Mansfield de Blue Island, Illinois, fue el principal sospechoso de la agencia de detectives Burns, de Kansas City y el detective James Newton Wilkerson. De acuerdo con la investigación de Wilkerson, el asesinato de Joe Moore y los otros ocupantes de la casa Moore fueron cometidos por Mansfield, quien a su vez fue contratado por el senador FF Jones.

Mansfield también era conocido como George Worley o Turnbaugh Jack. Según Wilkerson, Mansfield era un cocainomano y asesino en serie. Wilkerson según Mansfield también fue el responsable de los asesinatos hachazos de su esposa, su hijo recién nacido, su suegro y su suegra en Blue Island, Illinois el 5 de julio de 1914 (2 años después de los asesinatos Villisca), los asesinatos cometidos en Axe Paola , Kansas, 4 días antes de los asesinatos Villisca y los asesinatos de Jennie y Peterson en Aurora, Colorado.

Según la investigación de Wilkerson, todos los asesinatos fueron cometidos precisamente de la misma manera que en Villisca. Wilkerson dijo que podía probar que Mansfield estuvo presente en cada uno de estos lugares en la noche de los asesinatos. En cada asesinato, las víctimas fueron asesinadas a machetazos con un hacha y los espejos de las casas estaban cubiertos. Una lámpara que arde se dejó a los pies de la cama y una cacerola en la que el asesino se había lavado se encontró en la cocina. En cada caso, el asesino quería evitar dejar huellas digitales por el no uso de guantes, fuerte evidencia según Wilkerson de que el hombre era Mansfield, quien sabía que sus huellas estaban en los archivos de la prisión federal de Leavenworth militar.

Wilkerson logró convencer a un gran jurado para abrir una investigación en 1916 y Mansfield fue arrestado y llevado a Montgomery County de Kansas City. Sin embargo, un testigo proporcionó una coartada que puso a Mansfield en Illinois en el momento de los asesinatos de Villisca. Fue puesto en libertad por falta de pruebas y más tarde ganó una demanda presentada contra Wilkerson y fue premiado con $ 2,225.00. Wilkerson cree que la presión de Jones dio como resultado no sólo de la liberación de Mansfield, sino también en la posterior detención y el juicio del reverendo Kelly.

El otro sospechoso principal en el asesinato de Villisca era el reverendo George Kelly, un predicador ambulante. Kelly y su esposa se establecieron en Macedonia, Iowa en 1912 después de varios años de predicación en todo el Medio Oeste.

En 1917, Kelly fue arrestado y acusado del asesinato de una de las víctimas de los crímenes de Villisca. Kelly fue invitado a asistir a los ejercicios del Día del Niño en la Iglesia Presbiteriana el 9 de junio de 1912. Su presencia en Villisca en la noche de los asesinatos y su posterior salida en las horas tempranas de la mañana del 10 de junio le hizo el principal sospechoso en el caso.

El primer juicio de Kelly dio lugar a un jurado en desacuerdo y finalmente fue absuelto por el segundo. Según la información presentada por Kelly una vez absuelto se trasladó a Kansas City, Connecticut, y finalmente a la ciudad de Nueva York. Los años restantes de su vida y de su lugar de descanso final siguen siendo un misterio.

A día de hoy los asesinatos de Villisca son un auténtico Expediente X sin resolver donde el asesino de los mismos salió impune.

Las casas antiguas guardan muchas historias, sobretodo aquellas que son marcadas con un pasado tan oscuro como la muerte de 8 personas a manos de un hombre y un hacha.

En 1930 la casa fue habitada por un matrimonio joven. La esposa no dormía por las noches porque despertaba con el molesto sonido de una persona que subía y bajaba las escaleras. Pero lo peor estaba por llegar, una noche al abrir los ojos, la asustada mujer pudo ver a un hombre con un hacha a los pies de su cama. El esposo asustado por el estado mental de su mujer tomó la decisión de mantenerse despierto por las noches para vigilar el sueño de su esposa. Fue grande su sorpresa cuando despertó con el mismo ruido de la escalera y el sonido de llantos de niños que su esposa le había contado.

Dicen que este hombre salió de allí con su esposa y su hijo pequeño en cuanto pudo vender la propiedad, era tanto el miedo que se conformo con una cantidad muy inferior a la que pago por la casa solo para poder huir de allí.

Otra de las historias es la de la familia Geeseman. Ignorando la actividad que tenía esta casa por las noches decidieron vivir en ese lugar. El resultado fue que acabaron durmiendo fuera de la casa, ya que no soportaron el estres de ver como se abrian las puertas con ausencia absoluta de viento, además contaban que alrededor de las 3 de la mañana veían una silueta en ropa de dormir paseándose por las habitaciones.

Otra de las familias que residió en la casa fue la de Linda Cloud, su padre que era camionero solía ausentarse por mucho tiempo, dejando solas a su esposa e hijas ya adolescentes.Las niñas le contaban a su padre que oían llorar niños, que las puertas se abrían y que su ropa aparecia esparcida por toda la habitación. Su padre nunca les creyó les decía que eso eran cosas de su imaginación, hasta que un dia mientras afilaba un cuchillo una presión sobre su mano le hizo apuñalarse, era como si una mano invisible hubiese dirigido su mano.

En 1994, Darwin y Martha Linn de Corning, Iowa compraron la antigua casa de la víctima de asesinato JB Moore y su familia. La casa fue devuelta a su estado original en el momento de los asesinatos del 10 de junio de 1912. Fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos y abierto para visitas.

Criminalia

Por: Reporte Confidencial