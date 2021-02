Colombia Colombia y la FAO suscriben un acuerdo para trabajar por la seguridad alimentaria

El Gobierno colombiano y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) suscribieron este miércoles el “Marco Programático de País 2021-2024”, con el que trabajarán por la seguridad alimentaria y la nutrición del país.

“Este instrumento de cooperación tiene como objetivo establecer las áreas prioritarias en las cuales la FAO (…) contribuirá a los esfuerzos del Estado en el diseño e implementación de estrategias integrales y proyectos productivos sostenibles para recuperar la autonomía alimentaria, erradicar el hambre y la pobreza extrema”, expresó la canciller colombiana, Claudia Blum.

Marco Programático 2021-2024

Agregó que también se pretende “apoyar el fortalecimiento de capacidades nacionales en esta materia y la generación de alianzas para crear medios de vida resilientes”.

El “Marco Programático de País 2021-2024”, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, permitirá que la FAO apoye al Gobierno en tres “áreas estratégicas”, que son las de Paz con legalidad, Migración como factor de desarrollo y Asistencia técnica para la aceleración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Blum destacó que esta iniciativa es el resultado del “compromiso y espíritu colaborativo” entre Colombia y la FAO para trabajar por los que más lo necesitan.

El representante de la FAO en Colombia, Alan Bojanic, mostró su entusiasmo por iniciar un nuevo reto en medio de una crisis como la de la covid-19, que impone retos para poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición.

Entre tanto la primera dama de Colombia, María Juliana Ruiz, destacó que con este acuerdo se harán esfuerzos para hacer “un trabajo también en aquellos Objetivos de Desarrollo Sostenible catalizadores con capacidad de impactar ODS de primera línea”.

En la ceremonia de firma participaron también la consejera presidencial para la Niñez y Adolescencia, Carolina Salgado Lozano, y la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Colombia, Jessica Faieta. Bogotá, 3 feb (EFE).

