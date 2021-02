Libro: Dirty Red (Trilogía- libro 2)

Dirty Red– Querida Oportunista,Pensaste que podrías arrebatarlo de mi lado, pero perdiste. Ahora que es mío voy a hacer todo para retenerlo. ¿Dudas de mí? Tengo todo lo que se suponía iba a ser tuyo. En caso de que te lo preguntes; él ya no piensa en ti. No lo voy a deja ir… nunca. -Dirty Red

Leah Smith finalmente tiene todo lo que siempre ha querido. Excepto que no lo hace. Su matrimonio se siente más como un préstamo que un compromiso de por vida, y la imagen por la que ha trabajado duramente para construir se está desgastando ante sus ojos. Con un nuevo papel y un pasado lleno de secretos, Leah debe decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para mantener lo que se ha robado.

Autor: Tarryn Fisher

Genero: Juvenil

