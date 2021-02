España | «Es una falta de respeto que tanta gente del PSG hable de Messi»

Ronald Koeman compareció en rueda de prensa tras la clasificación del Barcelona a las semifinales de la presente edición de la Copa del Rey tras eliminar al Granada en Los Cármenes en un partido loco. Sus jugadores, tras generar dudas durante el tiempo reglamentario, fueron capaces de igualar el 2-0 inicial de los nazaríes y acabar dominando la eliminatoria. El holandés trató también las declaraciones de Di María desde París sobre Leo Messi.

Ambición del equipo

«Hemos entrado muy fuerte en el partido. Nos ha faltado el gol para estar más tranquilos. En los dos goles que marcaron no estuvimos bien defensivamente. Pero hay que destacar el carácter del equipo. Nunca hemos bajado los brazos. Hasta el último minuto hemos intentado mejorar el resultado. Con muchas oportunidades, postes, paradas…. hemos querido siempre un mejor resultado. Al final lo hemos logrado y lo hemos merecido».

Reforzados tras el partido

«El resultado de pasar la eliminatoria ayuda a tener ambiente, fuerza… Hemos demostrado que con muchas cosas en contra, es el camino a seguir, son momentos que pueden ser muy importantes para esta temporada».

Paso adelante del equipo

«No creo que ganemos Copa, Champions y Liga. Últimamente hemos mejorado bastantes cosas. Sobre todo el carácter, es un paso gigante adelante para estar en las semis, con dos partidos, con todo lo que tenemos, ganar la Copa esta temporada».

Las declaraciones de Di María

«Para mí sí es una falta de respeto. Alguien ha podido equivocarse. No calentar más el partido que tenemos el partido de champions. No es sentido de respeto hablar tanto de un jugador que es todavía del Barça. No es bueno. Para Mí es falta de respeto hablar tanto de Leo. Leo está jugando para el Barça, con una eliminatoria de Champions contra ellos».

Orgulloso del equipo

«Estoy muy orgulloso del trabajo del equipo, la calidad que hemos demostrado. El ambiente del vestuario tras el partido. Es un momento de reflejo, que vamos a estar bien. Seguimos en un camino que todos quieren estar. Es muy importante para el futuro de esta temporada».

Jordi Alba y Sergi Roberto

«Creo que son dos grandes jugadores. Jordi Alba ya está demostrando esta temporada ser un hombre muy clave en nuestro juego. Ha dado asistencia y ha marcado. Para el Bará es vital, ojalá que su vuelta a la Selección la tengamos. Sergi Roberto una lastima. Tenemos que esperar para saber más sobre su lesión, hay que recuperarle, es un jugador importante para varias posiciones».

Fe en la remontada

«Siempre he tenido fe en el equipo porque hemos creado mucho Cuando marcas el 2-1 siempre hay posibilidades. Quedaban minutos. Ha sido un esfuerzo increíble de los jugadores. Sabemos otra prórroga, muchos partidos… Tenemos el Betis este fin de semana, tenemos que recuperar y decidir la alineación para el domingo. Partido como estos, ganar es algo de vitamina de seguir y no estar cansados».