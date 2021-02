Olivia Newton-John se niega a vacunarse contra el covid

Las vacunas parecen ser la esperanza de cara a poder salir de esta pandemia de la Covid, pero aún hay muchas personas que no quieren ponérsela por diferentes motivos, ya sean teorías conspiranoicas o por miedo a efectos secundarios. La última en anunciar que no iba a vacunarse del coronavirus ha sido Olivia Newton-John, la actriz que dio vida a la mítica Sandy en Grease.

La intérprete de 72 años, que tuvo un cáncer de mama en 1992 que volvió a padecer de nuevo en 2012 y 2017, además de un tumor en la columna vertebral, ha concedido una entrevista a The Herald Sun junto a su hija, Chloe Lattanzi, una firme defensora de la «medicina natural».

«No soy antivacunas, lo que pasa es que estoy en contra de poner mercurio y pesticidas en mi cuerpo, que se encuentran en muchas vacunas», destacó Lattanzi, de 34 años. «Para mí, la medicina real es la que proviene de la tierra. Creo que la gente confía en las vacunas porque el médico dice que son seguras, yo solía hacerlo. Si hubiera tenido la oportunidad de tomar hierbas y plantas cuando era bebé en lugar de que me inyectaran toxinas, lo habría hecho».

Ante esto, Olivia Newton-John se ha limitado a comulgar con esta negativa con un simple: «En este momento, no lo voy a hacer».

Su hija, fruto de su matrimonio con el actor y bailarín Matt Lattanzi, estuvo ingresada en una clínica de rehabilitación en 2017 por su adicción a la cocaína y el alcohol y actualmente dirige una granja de cannabis con su pareja.

«La medicina natural es el partido al que pertenezco. No soy republicana, no soy demócrata. ¿Qué haces cuando no entras en ninguna etiqueta? ¿Cuándo eres vegana, cultivas cannabis, defiendes los derechos LGBTI, eres budista y no estás de acuerdo con las vacunas?”, se ha preguntado Chloe Lattanzi en la entrevista.

20Minutos

Quizá te pueda interesar: Tesoro de EEUU habilita operaciones que involucran al Gobierno de Maduro en puertos y aeropuertos venezolanos…