Libro: THIEF (Trilogía- Libro 3)

THIEF- Nota mental: El amor es paciente, el amor es bueno. El amor no es jactancioso o presumido. No hay arrogancia en el amor; Nunca es grosero, rudo o indecente, no es egoista. El amor no es fácilmente alterado. El amor no cuenta los errores. El amor confía, espera y perdura sin importar qué. El amor nunca será obsoleto. Voy a luchar por ella.

Caleb Drake nunca se recuperó de su primer amor. No cuando se casó. No cuando ella se casó. Cuando la vida de repente da un giro, Caleb debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para tener de vuelta a la distante y seductora Olivia Kaspen. Pero por cada acción en la vida hay una consecuencia, y pronto Caleb descubrirá que a veces el amor llega a tener un precio insoportablemente alto.

Autor: Tarryn Fisher

Genero: Juvenil

