Trabajadores del Hospital Razetti denuncian campaña de instigación al odio en emisora radial

Barcelona.- Por tres días consecutivos trabajadores del Hospital Luis Razetti han sido víctimas de una campaña de hostigamiento que ha iniciado el conductor del programa radial La Mañana en Línea, transmitido por el circuito radial Parranda 106.1 FM, en el cual aseguran que han llamado a la toma del principal centro asistencial centinela del estado Anzoátegui.

La información la dio a conocer el delegado de prevención y represente del Movimiento de la Salud en la entidad, Edison Hernández, quien especificó que el conductor de dicho programa radial se ha dedicado a asegurar que están llegando los insumos y estos son desviados.

“Los conductores del programa son Samuel Martínez y Oscar Segura, ambos han iniciado una campaña en contra de los trabajadores del Hospital Razetti llamándonos ladrones y asesinos, poniendo en riesgo la vida de todos los que aquí trabajamos”, denunció Hernández.

Frente a estas acusaciones el personal que labora en el Hospital Luis Razetti de Barcelona comenzó con la recolección de firmas que respaldan un documento acusatorio que entregarán este jueves 4 de febrero en la fiscalía correspondiente del Ministerio Público en Puerto La Cruz.

Directora alza su voz

Como directora del Hospital Luis Razetti de Barcelona y máxima autoridad en el centro asistencial, la doctora Tibisay Triana, exigió públicamente que se investigue a los conductores del programa radial en el que están haciendo un llamado a tomar las instalaciones del centro asistencial y solicitó se tomen las medidas correctivas que sean necesarias.

Triana explicó que los conductores del programa La Mañana en Línea han asegurado que el centro asistencial ha sido dotado con suficientes medicamentos para atender a todos los pacientes que allí ingresan, información que desmintió.

“En uno de los programa este conductor informó que ya habían llegado insumos y mencionó la entrega de 222 mil tabletas de Trienor y 32 mil de Medroxiprogesterona. ¿Es que este señor no sabe que estas son pastillas anticonceptivas que serán distribuidas a la red ambulatoria?”, resaltó Triana.

La directora del centro asistencial hizo un llamado a las autoridades del estado para que tomen las medidas que sean necesarias en contra de esta situación que atenta contra la estabilidad laboral del personal que labora en el hospital y que pueden ser víctimas de ataques directos.

No hay insumos

Triana exhortó a las autoridades que hagan donaciones al Hospital especificar a través de sus redes qué es exactamente lo que están entregando, pues hasta ahora no han recibido insumos que garanticen la dotación del centro asistencial y reveló que hace un par de días recibió 28 cajas de bolsas para donantes de sangre vencidas por lo que sólo quedan bolsas hasta este viernes 5 de febrero.

“Han entregado tres kits quirúrgicos y medicamentos que deben ser usados para estrictas emergencias porque no es suficiente para atender a la cantidad de pacientes que ingresa al hospital a diario, donde pese a ser centinela en un año duplicamos la cantidad de ingresos debido a que muchos no fueron atendidos en otros centros asistenciales por no estar en condiciones para ello”, resaltó.

La infectóloga Triana reveló que en el 2020 realizaron más de 4.000 cirugías generales en el hospital Centinela y en la mayoría de ellas tuvieron que solicitar kits quirúrgicos a los familiares de los pacientes porque carecían de ellos en el Hospital.

Giovanna PellicaniOriente

