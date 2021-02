¡Tragedia! La decisión que aceleró la muerte del actor de “Salvados por la Campana”

El equipo de agentes de Dustin Diamond ha descrito la trágica muerte del actor como “aguda y rápida” tras un diagnóstico de cáncer de pulmón hace apenas tres semanas.

Por News



La ex estrella infantil de 44 años había comenzado la quimioterapia dos semanas antes de su muerte, lo que fue confirmado por su gerencia.

Según un amigo de la estrella de “Salvados por la Campana”, Dan Block, Diamond había estado evitando buscar atención médica por un “bulto enorme” en su cuello por un tiempo, por temor a que la gente le tomara fotos y las publicara en línea.

Diamond tuvo un “bulto enorme” en el cuello durante un tiempo, pero evitó ir al hospital por motivos de privacidad.

“Sé que la razón por la que no recibió ayuda es porque cuando sale, la gente toma fotos, las pone en internet y no dice cosas agradables sobre él. Es objeto de burlas públicas todo el tiempo y apesta. La gente necesita saber que es un ser humano”, comentó Block a la publicación el mes pasado.

El coprotagonista de “Salvados por la Campana”, Mario López, también comentó en una entrevista que había hablado con su excolega hace semanas y lo instó a buscar tratamiento.

“De hecho, hablé con él hace un par de semanas. Se mostró reacio a entrar al hospital por un tiempo porque no sabía si algo iba a salir. Y le dije: Hermano, eso es una tontería, tienes que entrar allí, cuidarte y olvidar lo que dice la gente”, agregó López.

“Algunas personas pensaron que su enfermedad era una broma, lo cual es horrible, pero en internet siempre cuenta historias. Cuando todo esto estaba sucediendo, era optimista de que se recuperaría, pero obviamente era demasiado tarde. Desde que me enteré de que estaba enfermo hasta su fallecimiento, ha sido increíblemente rápido. Es tan fresco que es increíblemente difícil de procesar”, explicó Mario López.

El actor fue trasladado de urgencia a un hospital en Florida con “dolor en todo el cuerpo” en enero y le dijeron que le quedaban desde unas pocas semanas hasta un año o dos.

Su familia tenía antecedentes de la enfermedad, su madre falleció producto de un cáncer de mama.

HOMENAJES INUNDAN

Los coprotagonistas de Diamond rindieron homenaje al actor en las redes sociales.

“Estoy agradecido de haber podido crear con Dustin cuando estábamos al comienzo de nuestros sueños hechos realidad. Me aferraré a esos dulces recuerdos y las risas que compartimos. Era un talento verdaderamente dotado. Descansa en paz”, escribió la actriz Elizabeth Berkley.

“Dustin, te extrañará mi hombre. La fragilidad de esta vida es algo que nunca debe darse por sentado. Las oraciones por su familia continuarán”, escribió Mario López en Twitter.

Mark-Paul Gosselaar, quien interpretó a Zack Morris calificó a Diamond como un “verdadero genio de la comedia. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. Mirando hacia atrás, al tiempo que trabajamos juntos, extrañaré esas chispas crudas y brillantes que solo él capaz de producir, mi camarada”.

Dustin, you will be missed my man. The fragility of this life is something never to be taken for granted. Prayers for your family will continue on… pic.twitter.com/BnxY9XgN5g

Deeply saddened to hear of the passing of Dustin Diamond, a true comedic genius. My sincere condolences to his family and friends. Looking back at our time working together, I will miss those raw, brilliant sparks that only he was able to produce. A pie in your face, my comrade.

— Mark-Paul Gosselaar (@MPG) February 1, 2021