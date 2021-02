+VIDEO | Venezolana fue golpeada salvajemente en Ecuador por no pagar alquiler

A través de las redes sociales se difundió un video en el que una joven venezolana, residente en Ecuador, fue golpeada por varias personas por presuntamente no pagar el alquiler de su vivienda, ubicada al sur de la ciudad de Quito.

En las imágenes del video publicado por Eduardo Febres Cordero, activista en materia migratoria, se aprecia a la joven con heridas en la cabeza, sobre la camilla de un hospital, llorando y explicándole a su mamá lo que le había ocurrido.

«¿Johana, donde fue el golpe? -En la cabeza, mami. Porque ella me arrastró por los pelos y me tiraron pa’ la calle»… «Mamá, la muchacha me estaba pegando y yo también la golpeé a ella. Se metió uno (un hombre) grandote y me empezó a patear y a jalarme de los pelos», se escucha en el video publicado por Eduardo Febres Cordero, activista en materia migratoria.

El activista venezolano pidió al gobierno de Lenin Moreno tomar cartas en el asunto, “exigimos a la Fiscalía de Ecuador, la Cancillería de Ecuador y el Gobierno de Ecuador a tomar acciones inmediatas”, enfatizó.

Detalló que “los policías, a pesar de estar en flagrancia, no detuvieron al agresor de nombre Luis Hernan Chulca Pillajo”.

La joven, llamada Joana, fue atendida en un centro de salud público al que acudió su madre a acompañarla. A ella le contó: «Me agarró por los pelos y me tiraron para la calle”.

Contenido Fuerte⚠️ Video de venezolana agredida en Ecuador por presuntamente no pagar arrendamiento a tiempo. Video: Eduardo Febres Cordero. #Ecuador #Xenofobia #venezolana pic.twitter.com/ky9On6is7E — Freydalí (@freydapimentels) February 3, 2021

800Noticias

Quizá te pueda interesar: Tesoro de EEUU habilita operaciones que involucran al Gobierno de Maduro en puertos y aeropuertos venezolanos…