Venezolano de 69 años muere tras pasar a Chile para reencontrarse con su hijo

Caracas. Ricardo Godefroy Araujo, venezolano de 69 años, murió la madrugada de este miércoles 3 de febrero en Colchane, región de Tarapacá, al norte de Chile, después de cruzar la frontera con Bolivia por un paso no habilitado, reportó el medio digital CHVnoticias.

Su nuera Erica Barrios, quien lo acompañaba, relató que su suegro presentó problemas respiratorios al llegar a Colombia, con un cuadro de tos que se fue agravando al salir de Perú e ingresar a Bolivia. “Entrando a Chile empezó a sentirse mal, dijo que no podía respirar, que no sentía las piernas y se desplomó. La gente que venía con nosotros le hizo RCP y respiración boca a boca hasta que se dieron cuenta que no vivía y se fueron”, contó la mujer. Añadió que caminaban con otras 30 personas.

La nota del medio chileno indica que el propósito final del viaje de Godefroy Araujo era reunirse con su hijo Walter Godefroy, quien los esperaba en la ciudad de Santiago de Chile. El sexagenario es oriundo de Maracaibo, estado Zulia, de acuerdo con el portal de búsqueda de información de datos Dateas.

La muerte de Ricardo Vladimir Godefroy Araujo nos recuerda la de Yuseli Inestroza, de 45 años, también del estado Zulia y reseñada por El Pitazo, quien decidió emigrar a Chile desde Venezuela para reencontrarse con sus dos hijos establecidos en la capital chilena.

La venezolana murió cuando intentaba ingresar a ese país a través de un paso no habilitado en la misma frontera entre Chile y Bolivia el domingo 1° de noviembre de 2020. Viajaba junto con una hermana y una vecina, cuando sufrió un desmayo debido a la caminata y el frío.

7 de cada 10 venezolanos buscan la reunificación familiar

Registros de la Asociación Venezolana en Chile (Asovenchile) indican que 7 de cada 10 venezolanos con problemas para tramitar la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) y que ingresan a ese país por pasos no habilitados solo buscan la reunificación familiar.

“Son cónyuges, hijos, adultos mayores que vienen a reunificarse con sus hijos”, indicó Patricia Rojas, presidenta de Asovenchile, a El Pitazo. Recordó que, en la actualidad, la única vía regular de ingreso a Chile que tienen los venezolanos es mediante la obtención de las visas consulares, es decir la VRD y la visa de Turismo, a menos que ya tengan residencia en Chile.

Sin embargo, el proceso de solicitud de estos visados está suspendido hasta nuevo aviso. Rojas recordó que la semana pasada el Consulado de Chile en Caracas suspendió también la atención al público hasta nuevo aviso. Para colmo, en caso de contar con esos documentos, la entrada al país austral es posible únicamente por vía aérea, ya que las fronteras terrestres se encuentran cerradas por el estado de excepción y la pandemia por el COVID-19.

Barreras con efectos contrarios

Son barreras que dificultan a los migrantes el ingreso a Chile y perjudican a la población venezolana, puesto que son medidas que contravienen el reconocimiento que ha hecho el gobierno chileno de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, refiere la presidenta de Asovenchile.

¿Qué puede hacer Chile para dar respuesta a la movilización creciente de venezolanos? “Entender que mientras más restrictivas son las políticas migratorias, más irregularidad va a existir. Y no decimos que deba tener las puertas abiertas para un número ilimitado de personas migrantes, pero sí entender que, en el caso de Venezuela, va a seguir creciendo el número de migrantes”, responde Rojas.

Es por ello que insiste en la necesidad de que el Estado chileno adelante de una vez por todas un plan de acción integral que contemple la inserción de estas personas en la sociedad. “Le sirve más a un Estado, cualquiera que sea, que las personas estén regularizadas, porque tienen acceso a los servicios públicos, posibilidad de encontrar empleos de calidad y generar ingresos a las arcas del Estado”, apunta.

Riesgos de la irregularidad

Pero la presidenta de Asovenchile se muestra pesimista al observar los hechos. Percibe que los países de la región están trabajando en conjunto, sí, pero para imponer políticas migratorias más restrictivas, que, señala, pueden llevar a un número importante de personas a una situación irregular que, a largo plazo, puede generar guetos. “Y esto es lo que nadie quiere ver: campos de venezolanos refugiados en las fronteras. Tampoco la generación de guetos, porque generalmente son focos para las actividades ilícitas”.

Rojas alerta además que estas restricciones no hacen más que abrir un nicho de negocio para bandas de trata de personas y exponen a las personas que buscan protección internacional al riesgo de caer en la prostitución. “Quisiéramos que los gobiernos de los países de acogida entendieran que radicalizar las medidas restrictivas migratorias solo está generando en la práctica efectos contrarios a los que buscan”, subraya.

Chile es, después de Colombia y Perú, el tercer país de Latinoamérica con el mayor número de venezolanos en su territorio, con 458.000 personas, según estimaciones del Departamento de Extranjería y Migraciones chileno hasta el 31 de diciembre de 2019.

