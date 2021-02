Williams Dávila: La comunidad internacional no puede hacerse la sorda con la situación de Venezuela

El diputado electo en la AN del 2015, Williams Dávila, reiteró este martes que la comunidad internacional no puede “hacerse la sorda” con la situación de Venezuela en torno a su apoyo por buscar una salida democrática a la crisis venezolana.

“La comunidad internacional no puede hacerse la sorda con la situación de Venezuela. España no puede actuar como si eso no fuera incumbencia de ellos, porque bastantes españoles llegaron a Venezuela. La UE son 27 países, no es fácil ponerlos a todos de acuerdo, y sin embargo desconocen a esa Asamblea chimba del 6D, y reconocen a la última electa democráticamente, y su apoyo a Juan Guaidó. No podemos seguir viviendo como estamos viviendo”, afirmó Dávila en una entrevista con Carla Angola por EVTV Miami.

En torno a los migrantes, el parlamentario señaló que “están tratando horrible a migrantes y refugiados simplemente porque hay un señor que se quiere perpetuar en el poder sin importarle lo que padecen los venezolanos. Creo que la lucha de Guaidó va a tener un resultado. En esa AN chimba tienen a abogados que quieren que quiten las sanciones, los abogados que ahora tiene el régimen”.

Sobre Guyana, Dávila sostuvo que “la estrategia del régimen es equivocada, porque ellos creen que pelean contra el imperialismo y eso, en torno al tema de Guyana. Maduro es un factor muy antipático y genera rechazo ante la comunidad internacional. Estamos en peligro de perder el Esequibo. Por culpa de esta dictadura es que estamos en la Corte Internacional de Justicia con ese caso”.

“En Venezuela no hay un Estado, es una organización criminal, no hay instituciones en presencia de un Estado. El Arco Minero forma parte de una corporación criminal, ahí hay un gran negocio, con grupos del ELN, Hezbolá, las Farc, y la comunidad internacional no actúa. Nosotros necesitamos una posición de rechazo y repudio de la comunidad internacional, que hagan acciones contundentes”, acotó.

Finalmente, Williams Dávila piensa que Venezuela logrará el cambio político. “Soy optimista, tengo fe que vamos a salir adelante, Guaidó es un hombre joven, ha logrado conseguir un apoyo mundial. Le hacen algunos, el juego como cooperantes al régimen. Creo que en las próximas semanas si se busca un planteamiento unitario y se habla con la agenda internacional, con una agenda única se pueden lograr cosas. Hay factores que exportan desestabilización. Venezuela no solo afecta a la región, sino al mundo. Las economías del mundo se dañan con el dinero negro que entra a Venezuela”.