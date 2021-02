Colombia EN VIDEO: ¡Es extranjero! Lo cogieron robando en transmilenio

Minuto30.com .- En las últimas horas se logró la captura de un individuo que pretendía cometer un robo en transmilenio.

Según información entregada por las autoridades, el hombre de nacionalidad extranjera fue capturado en flagrancia, en momentos en que hurtaba un celular.

El hecho se registró en la Estación Transmilenio de la calle 142.

Habría aprovechado la parada del articulado por cometer el ilícito a uno de los pasajeros. Las voces de auxilio fueron clave para su captura.

Así lo Informa la Policía Bogotá

Capturamos en flagrancia un extranjero cuando cometía un hurto en la estación de @Transmilenio de la cll 142. Este sujeto aprovechó la parada del articulado para hurtarle al usuario su celular, las voces de auxilio de los pasajeros fue clave en su captura. pic.twitter.com/fwHnPLGHuZ — MG. Oscar Antonio Gómez Heredia (@PoliciaBogota) February 4, 2021

