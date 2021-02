Colombia ¡Pasando revista! Militares de la Séptima División fueron visitados por el Comandante de Personal del Ejército Nacional

El Mayor General, Mauricio Moreno Rodríguez, comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional, visitó a uniformados de la Séptima División.

Durante mesas de trabajo y por secciones se solucionaron novedades, se dieron recomendaciones y se fortaleció procesos en esta unidad.

Frente a esta visita la institución manifestó, “la intención de esta visita de acompañamiento es fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos tanto estratégicos y tácticos como administrativos y de apoyo logístico, buscando permanentemente el crecimiento institucional a través del personal altamente calificado y entrenado, procesos definidos y estandarizados y de una presentación de servicios oportunos acorde con la situación de la región”.

Estas visitas también se realizarán en cinco batallones de instrucción con los que cuenta la Séptima División, ubicados en Yarumal, Puerto Berrío y Carepa en Antioquia, al igual que en el municipio de Ánimas en el Chocó y Tierra Alta, en el departamento de Córdoba.

La institución informó que en estos batallones se verificará el entrenamiento y reentrenamiento que están recibiendo los soldados, como preparación a las operaciones que van a desarrollaren cada una de las áreas de responsabilidad asignadas dentro de la jurisdicción.

Declaraciones del Mayor General Mauricio Moreno Rodríguez, comandante Comando de Personal del Ejército Nacional.

#Ahora| desde la Inspección General continuamos con las visitas ordenadas por @COMANDANTE_EJC a las Unidades que conforman @COL_EJERCITO, desde el Centro de Doctrina generamos recomendaciones para la actualización y estandarización de los diferentes manuales doctrinales pic.twitter.com/bGIHfGtbo1 — Mayor General Juan Carlos Ramírez Trujillo (@GralJuanRamirez) February 4, 2021

Lea también: Artistas colombianos honran a las víctimas de la violencia con el primer museo urbano de la memoria

The post ¡Pasando revista! Militares de la Séptima División fueron visitados por el Comandante de Personal del Ejército Nacional first appeared on Minuto30.com.



Por: 30 Minutos

Autor: Juliet Jimenez

Fecha de publicación: 2021-02-04 19:36:14

Fuente