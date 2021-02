Colombia ¡Solo taxis! Pico y Placa para este 4 de febrero en Medellín y el Área Metropolitana

Minuto30.com .- El “Pico y Placa” en la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana aplica actualmente solo para taxis; no acatarlo acarrea multa. El horario de la restricción aplica de 6:00 a.m. a 8:00 p.m..

Este jueves 4 de febrero el Pico y Placa es para los taxis cuya placa termina en 6.

La multa del Pico y Placa para taxi

Recuerda que la multa, para quienes transiten con sus vehículos durante los días y las horas en la que no pueden hacerlo, es de $454.263 pesos o 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLV).

Para vehículos particulares la medida se mantiene suspendida.

La medida rige en todos los municipios del Valle de Aburrá.

Lea también: Por ahora no volverá el pico y placa para particulares en Medellín

¡Párele bolas! Desde el 1 de febrero rota el pico y placa en Medellín, para taxistas via @@minuto30com https://t.co/0j67qy0Z51 — Minuto30.com (@minuto30com) January 27, 2021

The post ¡Solo taxis! Pico y Placa para este 4 de febrero en Medellín y el Área Metropolitana first appeared on Minuto30.com.



Por: 30 Minutos

Autor: SoloDuque

Fecha de publicación: 2021-02-03 21:11:24

Fuente