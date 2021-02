El Clap solo aportó 7,5% de los alimentos que necesitaron los venezolanos en 2020

La disponibilidad de alimentos en Venezuela en el año 2020 rondo el 44% de lo requerido, reveló un informe presentado este miércoles por la organización Ciudadanía en Acción (CeA).

El sociólogo Edinson Arciniega, director del CeA dijo que si bien ahora hay más alimentos en los anaqueles, siguen sin ser suficientes para que los venezolanos consuman como lo hacían, por ejemplo, en 2013. «Los anaqueles están llenos porque no hay rotación de productos. Si se recupera la capacidad adquisitiva y no se recupera la producción de alimentos, no vamos a tener capacidad para abastecer el mercado».

El Estado solo aportó 7,5% de los alimentos a través de los Clap y Arciniega aseveró que la Administración de Maduro no tiene mayor peso en la dispobibilidad de alimentos en el país. Solo en los rubros de leguminosas y pescados hay una penetración de los Clap de un 43% y 61%. Además, señaló que el 92% de los alimentos disponibles y que se comieron durante 2020, llegaron a los anaqueles a través del mercado regular.

A su juicio, se registra una reactivación «progresiva» del aparato industrial venezolano y por eso la producción nacional ha estado recuperando algo de espacio en los anaqueles del país. Sin embargo, sigue registrándose mayor ingreso de alimentos importados: al menos 80% del plato de comida del venezolano se compone de productos extranjeros.

«El campo venezolano aporta solo 18% de lo que se consume en el país. No hay soberanía alimentaria», precisó.

Asimismo, Arciniega dijo que debe haber condiciones de mercado y rentabilidad para que la actividad se desarrolle de forma óptima. «Los países que tienen un sistema alimentaio de economía abierta no tienen hambre, el hambre es propia de las economías cerradas y controladas».

También este miércoles, el economista y diputado de la AN/2015 indicó que el 96% de cada 100 hogares venezolanos son pobres.

«Un mercado completo»

Contrario al informe de Ciudadanía en Acción, el lunes, Nicolás Maduro afirmó que durante toda la pandemia, el Clap ha entregado un «mercado completo mensual».

Así lo expresó durante una entrevista con el periodista brasileño Breno Altman;

“Hemos estado respaldando, de manera consecuente, el alimento, llevando un mercado de alimento mensual, completo, a 7 millones de familias, apoyando, porque son programas permanentes, de apoyo, a través del carnet de la patria”.