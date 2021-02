España | Chenoa se emociona, como nunca, al hablar de Miguel Sánchez Encinas, su prometido

El pasado miércoles 3 de febrero, Chenoa visitó el programa de Canal Sur ‘El show de Bertín’, para hablar largo y tendido con el presentador Bertín Osborne, sobre su relación con Miguel Sánchez Encinas, su prometido.

La entrevista comenzó de lo más divertida. La cantante tenía previsto celebrar su enlace el pasado verano pero con todo lo sucedido con el COVID-19 se vio obligada a cancelar y posponer sus planes de boda.

«Lo único que lamento es que he perdido peso para la boda y ahora voy a tener que mantenerme tres años”, bromeaba.

Aunque, la ex triunfa se comenzó a emocionar al recordar cómo conoció a su pareja. «Lo conocí en una cena de amigos y nada más entrar escuché la voz de él. Cuando pasó dije: ‘no puede ser’. Se lo dije a mi amiga, se sentó a mi lado y fue todo muy natural, desde ahí”, comentó ante la atenta mirada de Bertín.

Momentos después, el programa decidió emitir una recopilación de fotografías que hacían un resumen de la vida de Laura. Entre los rostros que aparecían pudimos ver la imagen de David Bisbal, pareja de la invitada durante su etapa en ‘Operación Triunfo’; pero cuando salió su prometido, no pudo aguantar las lágrimas.

«Es que hasta llegar a una persona como él… […] Dice una amiga que cuando te pase algo bueno hay que decirlo muy alto y es justo que me haya tocado un ángel como Miguel”, confesaba visiblemente emocionada.

Momentos después, y cuando ya estaba más tranquila, Chenoa quiso explicar lo importante que era Miguel Ángel Sánchez en su vida. «Me ha ayudado a sentirme muy a gusto conmigo misma, a ser más vulnerable y salir de ese papel duro que conoce la gente. Me ha ayudado a que me quiera, eso lo he encontrado en casa”, aseguraba.