España | Las 10 incógnitas a 50 días del arranque del Mundial de Fórmula 1

El próximo 26 de marzo tendrán lugar los Libres 1 y 2 del Gran Premio de Baréin, donde arrancará este año el Mundial de Fórmula 1 después de que el Gran Premio de Australia se haya retrasado en el calendario. Pese a quedar tan sólo 50 días para el inicio de una nueva temporada, menos aún si se tiene en cuenta que la pretemporada empieza el 12 de marzo, hay 10 incógnitas por resolver. Una de ellas, por ejemplo, si Hamilton renovará con Mercedes.

¿Renovará Hamilton con Mercedes?

Ni Mercedes puede permitirse el lujo de perder a un número 1 ni Lewis Hamilton quedarse fuera de la Fórmula 1 por no rebajar sus pretensiones. Y menos en una temporada en la que apenas habrá cambios y en la que, por tanto, tendrá a su alcance proclamarse campeón por octava vez. Es por ello por lo que más bien la duda está en saber cuántas temporadas renovará Hamilton, cuál será su sueldo y cuándo se anunciará ya que Mercedes presentará su coche el próximo 2 de marzo.

¿Será rival Red Bull para Mercedes?

Si en 2019 Verstappen quedó a 48 puntos de Valtteri Bottas, en 2020 ha quedado a sólo 9 del finlandés, y pretende dar un nuevo paso adelante en 2021. Para ello contará con un piloto capaz de intercalarse entre él y Bottas, o entre él y Hamilton llegado el caso, como Sergio Pérez. Además, Honda abandonará la Fórmula 1 a final de temporada, motivo por el que ha adelantado su motor a 2021 para tratar de despedirse del Gran Circo con un título. “No hemos conseguido cumplir el objetivo de ganar el título. Por ello, en nuestra última temporada con el equipo queremos ir a por ello y por esa razón vamos a adelantar el motor de 2022 a este año”, confesaba Toyoharu Tanabe, director técnico de Honda recientemente.

¿Qué escudería terminará el Mundial de Constructores tercera?

Con Mercedes y Red Bull con dos equipos inalcanzables, Ferrari tratará de sumarse a McLaren, a Aston Martin y a Alpine a la lucha por la tercera plaza en el Mundial de Constructores. Aunque en 2020 fue McLaren el que se llevó el gato al agua, Aston Martin ha fichado a Sebastian Vettel para seguir progresando y lo mismo ha hecho Alpine con Fernando Alonso y Ferrari con Carlos Sainz. Además de con el piloto madrileño, los de Maranello contarán con un motor que debería darle entre 40 y 50 caballos más de potencia, lo que debería permitirles igualar el rendimiento de Renault y Honda.

¿Quién será el mejor de los españoles?

Si bien las casas de apuestas creen que Ferrari terminará tercero en el Mundial de Constructores, los pronósticos no son nada favorables con Carlos Sainz. No sólo consideran que su compañero de equipo, Charles Leclerc, terminará clasificando por delante de él, también que se verá superado por Fernando Alonso.

¿Se subirán al podio Carlos Sainz y Fernando Alonso?

En Ferrari no tienen ninguna duda. Siempre y cuando sean capaces de dar un buen coche a Carlos Sainz, éste no les defraudará. “Con suerte, lo veremos en el podio, realmente espero verlo en el podio. Creo que no depende todo de él, sino del coche. Si el coche es lo suficientemente bueno, creo que es capaz de hacer carreras sólidas y que estará en el podio”, aseguraba Mattia Binotto, jefe del equipo italiano. En Alpine, por su parte, esperan hacerlo mejor que el año anterior donde, tras nueve años sin subirse al podio, lo hicieron en tres ocasiones.

¿Quién será el líder en Ferrari?

Aunque la apuesta del equipo italiano por Charles Leclerc ha sido evidente durante los dos últimos años, y pese a que éste tiene contrato hasta 2024 mientras que Carlos Sainz sólo ha firmado hasta 2022, en Ferrari aseguran que ambos pilotos partirán en igualdad de condiciones. “No hay nada escrito en el contrato que diga que Leclerc es el líder del equipo, son libres para pelear en pista aunque es importante que nos den puntos, pero al inicio del campeonato tendrá igualdad de oportunidades”, decía Binotto en la presentación de Sainz. “Luego, nuestra prioridad top es el título de constructores, optimizar los puntos para el equipo y ese interés puede prevalecer, habrá que aceptar decisiones de equipo y solo si al final del año uno tiene más opciones que el otro estudiaremos como ayudarle”, agregaba.

¿Volverá a ser competitivo Vettel?

El tetracampeón del mundo se ha visto superado por un piloto de 23 años como Leclerc. Además, su rendimiento ha dejado mucho que desear después de que Ferrari hiciera público que no le renovaría para fichar a Carlos Sainz en su lugar. Para colmo, el coche no le ha permitido reivindicarse desde entonces, algo que tratará ahora de hacer en Aston Martin, donde confía en recuperar la mejor versión de Vettel.

¿Responderá Mick Schumacher a las expectativas?

Los tifosi sueñan con ver nuevamente a un Schumacher vestido de rojo, aunque deberán esperar todavía para ello. De momento Mick se estrenará en la Fórmula 1 de la mano de Haas, escudería en la que tratará de demostrar que puede ser una opción para Ferrari de cara al futuro.

¿Se ganará un asiento Russell en Mercedes?

Russell deberá esperar un año más en Williams que Mercedes le dé un voto de confianza. No obstante, el positivo por coronavirus de Hamilton le permitió pilotar en el equipo alemán en Sakhir, donde rozó la victoria poniendo en entredicho la continuidad de Bottas.

¿Volverá el público a las gradas?

Retrasado el Gran Premio de Australia con el que se iba a dar el pistoletazo de salida al Mundial de 2021, y con posibles recambios para el resto de circuitos urbanos, Jean Todt, presidente de la FIA, manifestaba recientemente: “La vacuna será buena para todo el planeta. Pero hay cambios potenciales en los diferentes calendarios, no sólo la Fórmula 1. En mi opinión, la mitad del año no será como esperaríamos de una temporada normal”. ¿Se recuperará la normalidad durante la segunda parte del campeonato?