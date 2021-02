La sensual foto de Ester Expósito con la que le propusieron matrimonio

La actriz española Ester Expósito causa furor en redes sociales con cada fotografía que publica, pues sus millones de seguidores la adoran.

Por supuesto, Ester sabe muy bien como lucir sus atributos de una manera muy sensual pero sin necesidad de caer en lo vulgar.

Este miércoles publicó una fotografía donde está completamente desnuda, en una tina mientras toma un baño. De inmediato sus fanáticos enloquecieron al ver la fotografía de la actriz.

Miles de comentarios resaltan la belleza de la española, pero eso no es todo, pues recibió no una, sino varias propuestas de matrimonio.

En varios comentarios, diferentes usuarios no pudieron resistir y le declararon todo su amor a Ester, no cabe duda que es una de las mujeres más hermosas del mundo del espectáculo.

Pero para mala fortuna de sus seguidores, ya Ester Expósito tiene una relación con el actor mexicano Alejandro Speitzer.

En una entrevista a Semana, la actriz ha hablado sobre su pareja, y señaló que está muy enamorada de él.

Sobre su pareja, Expósito ha asegurado que “es una de las personas más maravillosas que he conocido en todos los sentidos”, ha dicho. Según la actriz, Speitzer “es muy trabajador, talentoso y luego como persona es de lo mejor que he conocido, pero eso me lo guardo para mí”, ha añadido.

También la actriz de Élite habló en el pasado sobre la ansiedad que ha sufrido luego de estar confinada debido a la pandemia del coronavirus, pues llevaba un ritmo de vida mucho más agitado.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial