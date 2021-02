La policía de Argentina ejecutó la detención de #GarzónViolador: Lo sacaron encapuchado (Fotos)

La Cámara de Apelaciones de Argentina declaró con lugar la apelación de la Fiscalía y ordenó la detención de Irineo Humberto Garzón, el joven acusado de violar a una joven venezolana en un local comercial de Buenos Aires.

En ese sentido, el periodista Gabriel Bastidas informó que funcionarios de la policía ingresaron a la residencia donde se encuentraba Garzón, y ejecutaron su detención.

El acusado fue sacado de la residencia encapuchado, mientras los vecinos exigían justicia: «Violador, hijo de puta, que la jueza haga justicia», gritaron.

URGENTE: Ya la Policía de Buenos Aires detuvo a #GarzónViolador.



Lo sacaron encapuchado, entre gritos de "¡violador!" por parte de los vecinos. pic.twitter.com/d18aDqxzrp — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 4, 2021

ATENCIÓN: Imagen del momento en que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detenía a #GarzónViolador adentro de la vivienda de su hermana. pic.twitter.com/ddDpkIerHA — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 4, 2021

Cabe destacar que el pasado 23 de enero, la víctima llegó a un establecimiento en la capital argentina donde fue citada por un joven para presentarle una oferta de trabajo, allí, el sujeto le dio una bebida y tiempo después, la muchacha perdió el conocimiento.

«Al tomarme el agua sentía que se me dormía las manos. Él me estaba poniendo el pantalón y me volví a dormir, porque cuando desperté nuevamente estaba con una policía», relató la muchacha en una entrevista ofrecida a TV Venezuela.

Justo antes de desmayarse, la chica logró enviarle un mensaje a su madre, contándole la incomodidad que sentía. la señora, al perder contacto con su hija, decidió llamar a la policía.

Los agentes llegaron al lugar, detuvieron al hombre y luego trasladaron a la víctima a un centro asistencial.

