“Lo logramos, hija”:La reacción de la madre de la víctima de #GarzónViolador tras la orden de detención (Video)

Alegría y alivió fue lo que sintió Thays Campos, la madre de la joven venezolana violada en Argentina, cuando se enteró de la medida judicial que obligaba a detener a Irineo Humberto Garzón, el joven acusado de agredir sexualmente a la migrante.

«Lo logramos, hija», expresó la señora mientras hablaba por teléfono con la muchacha para avisarle sobre la decisión de la Corte de Apelaciones.

Esta instancia ordenó detener al presunto victimario para que esté en un prisión mientras se lleva a cabo el juicio.

El pasado 23 de enero, la víctima llegó a un establecimiento en la capital argentina donde fue citada por un joven para presentarle una oferta de trabajo, allí, el sujeto le dio una bebida y tiempo después, la muchacha perdió el conocimiento.

«Al tomarme el agua sentía que se me dormía las manos. Él me estaba poniendo el pantalón y me volví a dormir, porque cuando desperté nuevamente estaba con una policía», relató la muchacha en una entrevista ofrecida a TV Venezuela.

Justo antes de desmayarse, la chica logró enviarle un mensaje a su madre, contándole la incomodidad que sentía. la señora, al perder contacto con su hija, decidió llamar a la policía.

Los agentes llegaron al lugar, detuvieron al hombre y luego trasladaron a la víctima a un centro asistencial.

"Lo logramos, hija".



La emoción de Thays al conocer la decisión de la Cámara de Apelaciones que ordena la detención de #GarzónViolador. pic.twitter.com/ig8NvnsXuy — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 4, 2021

