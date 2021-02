Perú | Carnecitas (04/02/2021) – La Razón

Jueza suspende multa de S/ 129 mlls. aplicada por OEFA a empresa que arrasó 13 mil has. de bosques / La jueza del VI Juzgado Constitucional de Lima, Rocío Rabines Briceño, suspendió una millonaria multa de S/129 mlls. que había sido aplicada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) luego de un proceso de investigación de más de dos años de duración, en el que quedó contundentemente probado que la empresa Tamshi SAC, del checo-estadounidense, Dennis Melka, había deforestado más de 13,000 has. de bosques primarios protegidos, en Tamshiyacu, Loreto.

OEFA ratificaría la sanción

La sanción aplicada en noviembre del 2020 a Dennis Melka, por ser responsable del más grande arrasamiento de bosques primarios protegidos, incluyó una segunda sanción, la paralización de las actividades de siembra, cosecha y procesamiento de cacao, pero ninguna ha sido ejecutada porque estaba pendiente que el Tribunal del OEFA ratifique el fallo, pero luego la jueza Rocío Rabines acogió un recurso de amparo de Melka, seguido del fallo de suspensión de las sanciones.

Primer fallo la desfavoreció

De acuerdo al fallo del OEFA, Melka estuvo involucrado en el arrasamiento de bosques primarios ejecutado en el 2013 por la empresa Cacao del Perú Norte, representado por Rubén Antonio Espinoza, la misma que en el 2018 fue traspasado formalmente a Melka, de Tamshi SAC, quien ante una primera denuncia del OEFA presentó una primera medida cautelar que fue declarada improcedente, pero luego volvió a la carga con otra demanda de amparo, resuelta favorablemente por la jueza Rabines.

¿Tráfico de influencias?

Según una investigación de OjoPublico.com, este fallo sería nulo porque sería el producto de un tráfico de influencias, al haberse verificado que la jueza Rabines tenía a su sobrino, el abogado Rodrigo Rabines Matta, desempeñándose durante su fallo como asociado del Estudio Payet, Rey, Cauvi y Pérez, defensor de Tamshi SAC; y a la pareja de Rabines como abogado adscrita al Estudio Rey Bustamente, lo que explicaría el fallo a favor del amparo que ha levantado las sanciones aplicadas a Tamshi SAC.

Prochilena

La declaración de la presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León, de calificar de “inconstitucional y populista” a la propuesta de creación de una línea aérea nacional de bajo costo, para el transporte de pasajeros y carga, tanto en rutas nacionales como internacionales, ha merecido elogiosos comentarios en la prensa chilena adepta a la empresa LATAM (Lan Chile). Bien dicen: “Dime para quién declaras y te diré quién eres”.

Ollas comunes

La ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donayre, pidió ayer que sin perjuicio de que se emitan bonos de ayuda, se legisle en favor de una masificación de las ollas comunes, en atención a que debido a la nueva cuarentena que afectará principalmente a millones de personas que no tienen ingresos económicos, se trataría de institucionalizar esta forma de prestación de asistencia alimentaria, en razón a que estas, dijo, no cuentan con un marco legal, más aún en contexto de pandemia.

Patinada del JEE

La candidata al Congreso por el Partido Morado, Susel Paredes, enfrenta un proceso de exclusión de su candidatura por parte del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2, por presuntamente omitir en su Declaración Jurada de Hoja de Vida, los bienes que aportó como fundadora de la sociedad de A&C Asesores Consultores (SCRL), Si el JEE la excluye cometería un atropello, porque la citada sociedad se encuentra inactiva porque fue dada de baja por la SUNAT hace 10 años.

Rueda cabeza

Al fallo discutible que sancionó al exfiscal supremo Pedro Chavarry con su destitución, la Junta Nacional de Justicia- JNJ destituyó ayer al vocal supremo, Aldo Martín Figueroa Navarro. A diferencia del fallo contra Chavarry, donde no había pruebas de actos de corrupción, el emitido contra Figueroa estaba respaldado por unos audios en el que se le escucha pidiéndole al exvocal Walter Ríos, actualmente preso, designe a la abogada Mónica Hoyos, como jueza en supernumeraria en el Callao.

Corren apuestas

Todo indica que la JNJ no tendrá las agallas de aplicar la misma sanción al poderoso vocal supremo, César San Martín, para quién el ponente Antonio de la Haza ha pedido se le sancione porque se le escucha en unos audios, pidiéndole al corrupto vocal Walter Ríos, actualmente preso, que gestione ante un juzgado de familia una resolución referida una herencia de su hermana. San Martín en su defensa asegura que se trató de ayudar a una persona discapacitada debido a sus males de su salud.

San Martín se las trae

Todo indica que la sanción a San Martín no prosperaría, porque la acusación no tiene agravantes y que la JNJ ha debido activar otras graves denuncias que involucrarían al vocal en el grave delito de prevaricato, por el cual debería ser destituido de inmediato, como su fallo de casación que salvó de la prisión al abogado Manuel Costa López, procesado por lograr, mediante procedimientos irregulares que la Asociación de Pensiones de ENAPU gane un juicio la ONP, por el cual cobró indebidamente S/ 20 mlls.