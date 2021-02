Así respondió Rocío Higuera a ataque sobre relación con hombre mayor

La reconocida presentadora venezolana Rocío Higuera causó revuelo en las redes sociales luego de que le respondiera de manera contundente a un seguidor que la cuestionó por su supuesto antiguo romance con un accionista del canal privado Globovisión.

A través de su cuenta de Instagram, la criolla publicó un vídeo sobre un documental acerca de las jóvenes que actualmente se meten con hombres mucho mayores que ellas «Suggar Daddy» con el fin de obtener dinero y lujos a cambio.

A la publicación, un seguidor le respondió: «Pero tu estabas empatada con el accionista de Globovisión que tiene platica y te doblaba la edad, pobre chamaquita».

La periodista aludida replicó: «Yo soy una adulta. Y los adultos podemos tomar nuestras decisiones. Además soy una mujer formada, muy bien educada y con una carrera forjada. Ni te cuento de mi independencia económica desde la universidad que trabajaba y estudiaba. Y si me enamoré de un ser humano y como adulta asumo mis actos».

Luego agregó: «No le debo cuentas a ningún mediocre. Allá tú que te crees mi juez. Apuesto a que eres de los que hace de la prostitución una apología. Pero ojo, esta es una conjetura, no un juicio. Porque yo ni te conozco, ni tu a mi. Solo que tu comentario denota lo que tienes en el cerebro. Y eso arreglalo tú con tu formación. Me encantaría ver tu vida personal, no se porque intuyo que dista de ser un ejemplo».

Gossipvzla

Por: Reporte Confidencial