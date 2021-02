Trabajadores de Salva Foods denuncian ser obligados a manifestar apoyo para Alex Saab

La Guaira.- Empleados de la empresa Salva Foods 2015 C.A., firma que mantiene una sede en el puerto de La Guaira y es la encargada de la importación y ensamblaje de las cajas de comida subsidiada que maneja el gobierno de Nicolás Maduro bajo los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), denunciaron este miércoles 3 de febrero, las órdenes y amenazas recibidas desde la directiva de la empresa, para que participen de manera obligatoria, en videos o protestas en apoyo a Alex Saab, figura relacionada con la compañía.

“Nos convocaron a una reunión para el domingo 31 de enero con carácter obligatorio en la sede del puerto de La Guaira y nos llevaron engañados a una concentración a favor de un tal Alex Saab que nosotros ni conocemos. Los coordinadores dicen que es un chivo de la empresa, que está preso y hay que hacer presión para que lo suelten. A muchos nos parece un abuso, que quieran utilizar nuestra necesidad de trabajo para hacer videos, fotos y decir que estamos exigiendo libertad para Alex Saab, cuando lo único que nosotros queremos es que se nos respete el derecho al trabajo”, relató a El Pitazo, un empleado de Salva Foods 2015 C.A., quien solicitó la reserva de su identidad.

Los empleados compartieron con El Pitazo la convocatoria, en forma digital, que les fue enviada desde el Departamento de Recursos Humanos de Salva Foods 2015 C.A., donde se convoca a una “reunión masiva, de carácter obligatorio, para todo el personal”, para el domingo 31 de enero, justo el día en que se realizó una caravana de apoyo a Alex Saab en Caracas y se colgaron afiches en diversas vías capitalinas, con el rostro del empresario colombiano, señalado como testaferro de Nicolás Maduro y propietario de Salva Foods 2015 C.A.

Con este comunicado la empresa Salva Foods 2015 C.A. convocó a sus empleados a asistir el domingo a las instalaciones para luego participar en la jornada protesta y grabar videos de apoyo para el empresario colombiano Alex Saab | Foto: cortesía

La relación de Alex Saab con Salva Foods 2015 C.A. había sido negada por voceros de la empresa y del gobierno de Nicolás Maduro en años anteriores. Sin embargo, tras su detención el 12 de junio del 2020 en Cabo Verde, se ha reconocido como un representante del gobierno venezolano para el desarrollo del programa de bolsas o cajas Clap.

De acuerdo a los registros, Salva Foods 2015 C.A. es una empresa con capital colombiano, propiedad de Carlos Lizcano, quien a través de la firma registrada en China, Group Grand Limited, se relaciona con Álvaro Pulido y Alex Saab.

“A nosotros nos convocaron a una reunión laboral y luego nos dijeron que de ahora en adelante debemos apoyar estas convocatorias, porque si no, nos quitaban los beneficios. De hecho nos dijeron que teníamos que llevar a cinco personas más para esas actividades. Uno no puede quedarse sin empleo, pero que te obliguen y amenacen con la policía o la Dirección de Contrainteligencia Militar, porque ellos dicen que trabajamos en áreas estratégicas, y te usen, no lo queremos permitir”, relató otro de los empleados, que acudió a El Pitazo, mostrando más de 200 firmas en respaldo a estas opiniones.

Otro de los obreros relató que cuando los citaron dijeron que era para discutir temas laborales y terminaron grabando videos que los han puesto a circular en las redes sociales, diciendo que apoyan a Alex Saab.

«Nosotros no teníamos ni conocimiento de eso. Quieren hacer ver que ese Alex Saab hace lo de las bolsas de comida por puro compromiso, pero a los colombianos bien que les pagan. Los obreros también ganamos plata, pero por ello se sienten con derecho a maltratarnos y a usarnos sin ni siquiera preguntar”, aseguró el obrero que pidió también reservar su identidad.

El Pitazo solicitó información ante la gerencia regional de Salva Foods 2015 C.A., en el puerto de La Guaira y se nos negó el acceso a las instalaciones.

Nadeska NoriegaGran Caracas

