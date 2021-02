Alex Saab afirma que lo quieren utilizar para derrocar a Maduro

Alex Saab, agente diplomático y representante permanente alterno de Venezuela en la Unión Africana, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en Cabo Verde por lavado de dinero y a la espera de su extradición a Estados Unidos, afirma que “el objetivo de la extralimitación judicial por motivos políticos de Estados Unidos y de algunos de sus compinches regionales es debilitar al presidente Maduro y a su Gobierno, intentando utilizarme para extraer información para usar en su contra”.

En una entrevista a la cadena rusa RT que quieren utilizarlo para extraer información, indica que “Dotarme de inmunidad e inviolabilidad para viajar y negociar libremente en nombre de la República, como lo han hecho los agentes diplomáticos durante siglos”.

Señala que el bloqueo económico ha hecho que varias empresas dispuestas a negociar con el país hayan tenido que retirarse de las iniciativas empresariales, buscando soluciones para crear nuevas cadenas de suministro, logística, financiación y de relaciones comerciales, a menudo con empresas y países que históricamente habrían quedado fuera del mercado venezolano, debido a la presencia de empresas estadounidenses. Esto se dio, especialmente, en los sectores alimenticio, farmacéutico y de bienes de consumo.

Cuenta que, en Colombia tuvo empresas de confección y almacenes desde que tenía 18 años de edad. “Fue en Venezuela donde, con la ayuda de Dios, pude establecer mis más grandes iniciativas empresariales y hacerlas prosperar con una magnitud en la que marcó la diferencia”. Agregando que, “También estoy muy agradecido con los presidentes Chávez y Maduro, y con el pueblo venezolano, por haberme dado las oportunidades que se me han presentado desde 2000. Empezando por la construcción, he podido demostrar que puedo entregar proyectos importantes a tiempo y dentro del presupuesto”.

Saab fue detenido en Cabo Verde el 12 de junio del cuando 2020 mientras hacia una parada para reponer gasolina y moverse hacia Teherán, y para en ese entonces no existía notificación roja de Interpol ni gtampoco orden de detención de EE.UU, y de Cabo Verde.

Afirma que, “Evidentemente, me esperaban, al día siguiente el 13 de junio, la notificación roja se hizo a la medida, a petición de EE.UU., pero Interpol decidió anularla cuatro días después por ser ilegal”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, controlado por Maduro, indicó que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” diplomático que se encontraba “en tránsito” en Cabo Verde para volver al país.

“No me permiten la comunicación libre, escribir cartas, usar celular, recibir visitas de familiares, nada. Es igual que la prisión o peor, una farsa completa. Estoy en una casa rodeado por más de 50 oficiales armados del Ejército y de la Policía, controlan hasta mi comida. Es exactamente igual o peor a las condiciones de la prisión, con la presión psicológica permanente a la que estoy expuesto. No puedo ni salir al patio de la casa sin que un dron me esté grabando desde el cielo, aun cuando estoy con mis abogados locales. Hay hombres armados en el patio. ¿Qué clase de detención domiciliaria es esta? Una farsa”.

Cuenta, que mientras estuvo en prisión, estaba en condiciones que hasta el Departamento de Estado de los EE.UU admite ser un riesgo para la vida, “… todo en un intento de romper mi determinación y ponerme en contra de Maduro y de su Gobierno” al cual le está agradecido por las oportunidades y por haber sido nombrado enviado especial del Gobierno de Venezuela, en abril de 2018, para colaborar en el abastecimiento y suministro de alimentos básicos y medicamentos.