«Bajo cero» | La película de Netflix que arrasa en todo el mundo

El viernes pasado se estrenaba la película Bajocero en Netflix. Un thriller español con aroma de wéstern y muchos giros que conviene no desvelar para dejar que el espectador llegara virgen a su sorpresa y el debate que genera ese final sobre lo que es justo, legal y hasta moral. Una película dirigida por Lluis Quílez que iba a estrenarse primero en salas de cine, pero que la pandemia ha hecho que llegara directamente en la plataforma.

Viendo el resultado del filme en sus primeros días, el movimiento no ha podido ser más exitoso, ya que el thriller protagonizado por Javier Gutiérrez y Karra Elejalde se ha estrenado en el primer lugar del ránking de Netflix de casi todo el mundo. Es cierto que hay que fiarse de los datos de la propia compañía, pero lo que no hay duda es que Bajocero se ha colado en muchos países.

Según la web FlixPatrol, que analiza el puesto del ránking de cada título en todo el mundo, la película española no es sólo la más vista el fin de semana en casi todos los territorios hispanohablantes como Bolivia, Argentina o Costa Rica, sino que también lo es en EEUU desde su estreno. Por encima de películas con estrellas internacionales como La excavación o el fenómeno de la temporada, Los Bridgerton, que todavía se mantiene en el ránking.

Muy feliz de poder anunciar que #bajocero es número 1 mundial en #netflix por segundo dia consecutivo. ¡Gracias a todos por la gran acogida! pic.twitter.com/ugFsMcAAWA — Lluis Quilez Sala (@LluisQuilezSala) January 31, 2021

En Reino Unido ha rozado el oro, y en España no ha tenido ningún problema para lograrlo. El propio director español contaba en su cuenta de Twitter lo contento que estaba por las noticias que llegaban de todos los países donde su filme estaba subiendo como la espuma en el ránking. Un thriller sobre un camión de presos que sufre un ataque de alguien con un interés que el espectador tendrá que descubrir según avance la trama y que está rodado con ritmo y pulso.

No es el primer fenómeno español que se convierte en mundial. La llegada de las plataformas ha hecho que series y películas de todo el mundo puedan convertirse en éxitos. La casa de papel es la serie no hablada en inglés más vista de la historia gracias a Netflix, pero también Élite arrasó. Este año, además, hemos visto también como una serie francesa como Lupin conquistaba a todo el mundo. Lo local es global, y ya no hay nadie que pare este fenómeno.

El Español