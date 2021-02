Colombia ¡Unos que sí, otros que no! Paisas opinan sobre el regreso de hinchas al Atanasio Girardot

Independiente Medellín y Atlético Nacional dejaron de lado su rivalidad en la cancha, y se unieron con apoyo de la Alcaldía para que los hinchas regresen al Atanasio Girardot, con los respectivos cuidados necesarios para evitar contagios de covid-19.

Ante este proyecto, que va en marcha, Minuto30 salió a las calles a hablar con la gente, y preguntarles qué opinan del posible regreso del público al escenario deportivo más importante de Antioquia, y la respuesta es muy dividida.

Le puede interesar: Secretario de Movilidad, Carlos Cadena, entre los “21 héroes del 2021”, según plataforma alemana

Regresar al Atanasio puso a pensar diferente a los paisas

Muchos ciudadanos consideraron que no es el momento adecuado para el regreso del fútbol con público, entre otras cosas, por la euforia que genera el deporte cuando se marca un gol, o en otros espacios donde los hinchas gritan, y de pronto se quitan el tapabocas para eso.

Sin embargo, también está la parte que considera que sí es acertado, y que con un distanciamiento óptimo, con las medidas de bioseguridad necesarias y con el aforo limitado, podría ser posible el regreso de hinchas al Atanasio, no solo por el entretenimiento, sino por ayudar a los equipos en lo económico.

[Comunicación Oficial ] Los dos clubes de la ciudad trabajarán en pro del retorno del público a los estadios. pic.twitter.com/WhpWS18B6r — DIM (@DIM_Oficial) February 1, 2021

The post ¡Unos que sí, otros que no! Paisas opinan sobre el regreso de hinchas al Atanasio Girardot first appeared on Minuto30.com.



Por: 30 Minutos

Autor: Julián Medina

Fecha de publicación: 2021-02-04 19:01:23

Fuente