EEUU | ¿Cómo impactará el nuevo gobierno a los negocios latinos?

Después de un complicado proceso de transición hacia el poder, Joe Biden se convirtió en el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. La situación que atraviesa el país requiere su pronta intervención en temas como la polarización de bandos e ideologías, estrategia anti Covid-19, migración y uno de los más importantes: el acceso a préstamos para negocios, en particular para la comunidad latina.

Durante la campaña presidencial, Biden se expresó sobre este tema en varias ocasiones e inclusive estructuró un texto llamado Joe Biden Proposals to Set Up Support For Deserving Small Business que especifica las acciones a realizar al comenzar su mandato.

La situación de las empresas latinas demanda toda su atención, ya que hasta el mes de

junio más del 83% han presentado afectaciones negativas en sus ingresos, operatividad e incrementos en gastos, de acuerdo con el estudio The Ongoing Impact of COVID-19.

La agenda de Biden en el tema latino incluye la disminución de la desigualdad de

ingresos, nivel de vida y oportunidades de la comunidad latina.

En particular, para los pequeños negocios de propiedad latina se planean mejoras en los procesos de acceso a préstamos para empresas por parte del gobierno, así como incrementos en los presupuestos para estos propósitos.

Cómo se verán reflejadas las políticas de Biden en las empresas latinas

Las estrategias que implementará Biden tienen como primer objetivo la reestructuración

del concepto de pequeñas empresas, que hasta la fecha integra a todas las compañías de hasta 500 trabajadores.

Es decir, engloba en la misma categoría a grandes firmas de abogados y cadenas restaurantes con pequeñas empresas locales como salones de belleza o pastelerías con dos o tres empleados.

Al diferenciar estos negocios existirán apoyos para cada tipo de empresa. Se planea

reservar el 50% del presupuesto de préstamos PPP (Paycheck Protection Program) para

compañías con menos de 50 trabajadores.

De esta forma, los pequeños negocios de propiedad latina tendrán mayor posibilidad de acceder a este programa de financiamiento.

A pesar de este cambio, gran parte de los negocios latinos no podrán conseguir créditos

debido a la falta de documentación para completar el proceso. Una alternativa a esta

situación es conseguir préstamos para empresas de instituciones como Camino Financial

que ofrece un producto financiero que de acuerdo a sus posibilidades.

Las empresas de propiedad latina sin acceso a préstamos PPP

Los apoyos para pequeñas empresas han sido procesados por medio de la SBA (Small

Business Administration), hasta junio de 2020, 33% de los negocios de propiedad latina

habían aplicado para recibir este apoyo, de los cuales, solo 10% lo recibieron.

Los principales motivos para no acceder a los préstamos PPP, son la falta de documentación y la dificultad para entender el proceso de solicitud.

Biden se ha propuesto como uno de sus principales objetivos disminuir la documentación

requerida, así como generar un programa de ayuda y acompañamiento durante el proceso de solicitud.

Estos cambios ayudarán a algunas de las empresas, pero muchas otras seguirán enfrentando la falta de papelería como el certificado de propiedad del negocio o carta de reconocimiento del banco. Debido a esta problemática, acceder a préstamos para empresas en instituciones financieras como Camino Financial les permitirá continuar su actividad.

Las empresas de propiedad latina, al igual que el resto de negocios en los Estados

Unidos enfrentan un futuro incierto, con retos y complejidades, su único objetivo será

mantenerse de pie en lo que resta de la pandemia.

El gobierno de Biden ha comenzado con el pie derecho implementando políticas desde el día uno, solo resta esperar para saber el verdadero impacto que tendrán directamente en los bolsillos de la comunidad latina.

Por desgracia muchos negocios no están en posibilidad de esperar a que los resultados

lleguen, por el momento la alternativa más viable es conocer las opciones existentes de

préstamos para empresas en las instituciones del mercado financiero.

Es importante que analicen a profundidad las características de cada uno para tomar decisiones en pro de su negocio.

¿Tu negocio ha sido afectado por la pandemia?, ¿de qué forma has logrado mantener tu negocio a flote?