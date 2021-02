España | Edurne, jurado de ‘Got Talent’, presume de embarazo en su recta final

Edurne ya se encuentra en la recta final de su embarazo. El pasado mes de diciembre, la artista y su pareja, el futbolista David de Gea anunciaron que serían padres por primera vez, y un mes después, dieron a conocer que estaban esperando una niña.

Aunque la pareja ha llevado el embarazo con la máxima discreción posible, Edurne, mucho más aficionada a las redes que el futbolista, durante estos últimos meses ha compartido con sus seguidores de Instagram algunos avances del embarazo.

La artista madrileña ya se encuentra en la recta final de esta etapa, y recientemente ha publicado una imagen en la que muestra su avanzado estado de gestación.

Muy ilusionada con la llegada de su hija, que nacerá en cuestión de semanas, Edurne ha escrito: “Mi bebita, ya queda poco para conocernos y comerte a besos…💕 #MiBebita #MiPequeña #GanasDeVerte #AmorInfinito» junto a la imagen de su cuenta de Instagram.

Durante los últimos meses, Edurne ha dejado aparcados sus compromisos profesionales, para centrarse en su embarazo. Cuando la pareja anunció que iban a ser padres, la cantante ya se encontraba embarazada de casi 6 meses, y decidieron anunciarlo cuando debido al crecimiento de su barriga, ya era imposible ocultarlo.

De esta manera, Edurne y David de Gea consiguieron evitar a la prensa y vivir su embarazo con una tranquilidad, que de otra forma habría sido imposible, debido al interés mediático que generan tanto la artista como el futbolista.

A pesar de conocer el sexo del bebé, la pareja todavía no ha decidido cómo se llamará: «Hay gente que me ha recomendado esperar a que nazca. Me gustaría que no fuera un nombre común, que fuese diferente” declaró recientemente la artista durante un evento.