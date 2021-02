«WandaVision» trajo de regreso a un querido personaje de Marvel al final del quinto capítulo

La serie protagonizada por Wanda Maximoff y Visión continúa dando sorpresas a los seguidores del MCU. Esta vez fue la inclusión de un personaje que muchos daban por muerto o que, al menos, no volverían a ver tan pronto. Acá te contamos, pero ojo, se vienen spoilers.

El quinto capítulo de WandaVision guardaba una sorpresa para los seguidores del Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), ya que trajo de regreso a un querido personaje de las películas.

El nuevo episodio pertenece a la serie protagonizada por Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany), que retoma la historia de ambos personajes tras los eventos desencadenados por el enfrentamiento con Thanos en Avengers: Endgame, pero ahora bajo una realidad -al parecer- creada por la propia Bruja Escarlata y contada en clave de sitcom que de apoco se va tiñendo de la influencia de The Twilight Zone.

Cada capítulo se empapa del formato de una comedia estadounidense clásica, partiendo por la década de los ’50 para ir avanzando a través de las décadas, pasando del blanco y negro al color y diferentes modas, las que -de alguna manera- logran encajar perfectamente en la historia.

¿Quieres saber qué pasó? Acá te contamos, pero ojo, que se vienen importantes spoilers

En la emisión de esta semana se incluyeron varios momentos interesantes. En Westview vimos crecer a los gemelos de Wanda y Visión, y el esposo de la Bruja Escarlata da un paso más para despertar de esta falsa realidad.

Mientras que en el “hexágono”, nombrado como “Hex” por Darcy Lewis (Kat Dennings), descubrieron que Wanda es quien controla todo el universo de bolsillo, por lo que el director de la organización Sword la comienza a considerar una amenaza terrorista.

Pese a que el relato avanzó a pasos agigantados, eso no fue lo que sorprendió en redes sociales, sino la llegada de Quicksilver o Pietro Maximoff, el hermano de Wanda que murió en la batalla con Ultron, en Avengers: Age of Ultron (2015).

Al final del episodio, cuando Visión discutía con Wanda, tocan la puerta de su hogar y cuando abren descubre se encuentran con Pietro, quien es interpretado por Evan Peters.

Este detalle no es menor, ya que Peters es quien le dio vida al velocista en el universo X-Men (y que debutó en 2014 en Days of Future Past), mientras que en el MCU vimos a Aaron Taylor-Johnson como el hermano de la Scarlet Witch. Si bien aún no se confirma, este cambio probablemente se debe a la adquisición de Disney de los derechos de los personajes que antes poseía Fox.

Es más, se espera que la llegada de Evan Peters tenga alguna repercusión importante para la historia, ya que la propia Darcy comenta al ver por la televisión en la base de Sword la llegada del personaje que Wanda hizo un “recast” (cambiar al actor), lo que la sorprende.

¿Es esta la puerta de entrada para los X-Men o estaremos ante la posibilidad de viajes entre dimensiones? Sólo Wanda nos podrá dar la respuesta en los próximos capítulos.

