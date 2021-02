Arnaldo Espinoza aclara supuesta venta de Movilnet: “Quizás ni nos enteremos cuándo”

El periodista Arnaldo Espinoza aclaró este viernes rumores que han circulado en cadenas de WhatsApp sobre lo que él dijo junto a su colega Fran Monroy en torno a la venta de Movilnet, y reiteró que cuando se venda “quizás ni nos enteremos cuándo”.

“Vamos a aclarar algunos rumores que han aparecido en cadenas de WhatsApp sobre Movilnet, su rumorada venta, sus supuestos compradores y hasta cosas que han puesto como que yo dije o dijo Fran Monroy. ¿Se va a privatizar Movilnet?. Todo apunta a una estrategia de reversión de nacionalizaciones y expropiaciones, teniendo como marco la Ley Antibloqueo. Quizás no nos enteremos cuándo, cómo está pasando con Agropatria o con una posible devolución del Sambil La Candelaria”, indicó Espinoza en su cuneta Twitter.

Por medio de un hilo de publicaciones, el comunicador aclaró: “En diciembre de 2019, se avisó a la Bolsa de Valores de Caracas que las acciones de Cantv y Movilnet tendrían un nuevo titular: La Corporación Socialista de las Telecomunicaciones y Servicios Postales. En ese movimiento, se separaron las acciones de Cantv de las de Movilnet. Desde diciembre de 2020 han sonado conversaciones de un posible acercamiento de Movilnet a potenciales compradores. Esto no tiene nada de anormal en el mundo de los negocios, más si la estrategia es revertir nacionalizaciones (como pasó agachado en el caso de Agrropatria)”.

“Los rumores se han acentuado en las últimas semanas, y algunas fuentes se han acercado. El tema fue trending topic 3 días y Fran Monroy y este servidor lo discutimos junto a William Peña y Jorge Espinoza esta semana en Fedecámaras Radio. De esa conversación salió esta nota. Esta nota es falsa y tiene errores factuales que paso a describir: a) Carlos Slim no es dueño de Simple TV. b) Los accionistas de Cantv no pintan nada en Movilnet. Y bueno, lo de la misericordia y el coronavirus”, acotó.

En ese contexto, Espinoza señaló que hoy precisamente “me decía una fuente gubernamental que si se pensara vender Movilnet no iba a ser «como vender un par de zapatos en el Sambil». Lo dice porque la mayoría de las empresas de Telecom tienen activos o subsidiarias en EEUU y por ahí entra el tema sanciones. ¿Puede Carlos Slim (América Móvil) comprar Movilnet?. Sí, o cualquier otro. No es el que más ha sonado (ese ha sido Millicom). Pero en todo caso no es un proceso fácil ni sería inmediato. Las sanciones están allí. Slim quiso entrar y no lo dejaron. Que Fran Monroy les cuente”.

“Y eso me lleva a la segunda nota que circula sobre el tema. Donde dice que el precio es USD 500mn. Esa es una estimación, basada en operaciones previas y cartera de clientes estimada. El último número oficial de clientes de Movilnet era 1,5 mn de líneas activas en 2019 (por Conatel) y bajó en 2020 (según estimaciones propias) a 1,1-1,2 mn. En esa nota, por cierto, dice cosas que yo nunca dije al aire, ni tampoco”, concluyó.

