Colombia Dos niños de un año de edad entre los 290 fallecidos por Covid en Colombia

El Ministerio de Salud confirmó que en el país 290 personas perdieron la vida por culpa del Covid-19 en Colombia. Entre los fallecidos estarían dos niños (una niña y un niño) cada uno de un año de edad que residían en Bogotá.

Con esta cifra, el país alcanza las 55.693 muertes por Covid desde el inicio de la pandemia. lo que demuestra que Colombia en la actualidad es una de las naciones más golpeadas por el virus.

En contraste, la cifra de recuperados es cada vez más alta y para este sábado 6 de enero se reportaron 11.390 recuperados elevando la cifra total a 2.022.331 personas que le han ganado la batalla al virus.

Este es el reporte completo de fallecidos por Covid en Colombia para este sábado:

#ReporteCOVID19 6 de febrero: 11.390 recuperados

8.547 nuevos casos

290 fallecidos Muestras: 54.842

PCR: 33.084

Antígeno: 21.758 Total: 2.022.331 recuperados

2.151.207 casos

55.693 fallecidos

10.465.124 muestras procesadas

67.003 casos activoshttps://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/vVrBwXjTNT — MinSaludCol (@MinSaludCol) February 6, 2021

Lea también: Colombia sumó este sábado más de 8.500 contagiados por Covid-19, así está la situación en el país

The post Dos niños de un año de edad entre los 290 fallecidos por Covid en Colombia first appeared on Minuto30.com.



Por: 30 Minutos

Autor: Juliet Jimenez

Fecha de publicación: 2021-02-06 18:30:01

Fuente