Colombia EN VIDEO: ¡Uy qué derechazo! Le ‘voltearon el mascadero’ a un presunto ladrón por Las Vegas

En la avenida Las Vegas, a la altura de la glorieta de Monterrey, fue capturado un presunto ladrón, con ayuda de la comunidad y unos guardas de seguridad.

Según información preliminar de los hechos, al parecer, el sujeto había robado en un almacén de cadena ubicado en este sector de El Poblado, por lo que los guardias lo habían perseguido.

Varios ciudadanos se unieron a la persecución y lograron atraparlo a las pocas calles. El presunto ladrón se llevó un par de golpes por parte de los ciudadanos que se encontraban en la zona.

Por: 30 Minutos

Autor: Stephany Ceballos

Fecha de publicación: 2021-02-05 19:08:33

Fuente