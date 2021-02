España | El zasca de Feliciano López a Pablo Echenique por su condena por falsa acusación de violación

Con cientos de muertos diarios en España a causa del coronavirus y en plena y devastadora tercera ola de la pandemia, el Gobierno socialcomunista sigue escondido, sin tomar medidas y dejando que sean las comunidades autónomas las que actúen sin apenas margen de maniobra. Mientras tanto, PSOE y Podemos intentan centrar la atención en el caso judicial donde se investiga a Luis Bárcenas y su papel en la financiación del Partido Popular.

Uno de ellos es Pablo Echenique, que no se cansa de hacer en ridículo en sus redes sociales para intentar desprestigiar a todo lo que no sea Podemos, incluyendo a este medio. Pero en las últimas horas se ha llevado un zasca de Feliciano López, que no se corta a la hora de retratar al portavoz de la formación morada en el Congreso. «Justo cuando Bárcenas empiece a cantar, Calvente contará al juez que ha oído el rumor de que Pablo Iglesias come niños crudos, el juez abrirá afanosa pesquisa, OKcloacas, ABC, El Mundo y La Razón lo sacarán a toda portada y Ana Rosa le dedicará 378 horas de tertulias. A que sí», escribió Echenique, a quien el tenista desenmascaró justo después.

Dice la fiscalía que la declaración de Calvente consta de 80.000 folios. https://t.co/vu1e4sgVuC — Feliciano López (@feliciano_lopez) February 4, 2021

Elegante e irónico como siempre, Feliciano López respondió así: «Dice la Fiscalía que la declaración de Calvente consta de 80.000 folios». Obviamente, el deportista se refiere al hecho de que Echenique fuera condenado hace unas semanas a pagar 80.000 euros de multa por su falsa acusación de violencia. Un zasca que no ha debido sentar nada bien a la izquierda radical, que ha atacado y acosado a Feliciano en Twitter, como de costumbre.

«Paquete», le decía uno, a lo que el tenista contestó con humor: «Paquete con 80.000 euritos, sí». Otro usuario del séquito de Podemos decía esto: «Mira retrasado fracasado que eres un puto perdedor». Pero Feliciano López no se calla y vuelve a cebarse con Echenique y sus fieles por la condena del podemita: «Todavía no he perdido 80.000 partidos…».