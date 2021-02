Gobierno de Biden insiste en pedir elecciones libres y justas en el país

El embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, afirmó este jueves en entrevista exclusiva con el diario La Voz, que si bien el nuevo gobierno de su país aplicará nuevas estrategias para enfrentar la crisis política entre las dos naciones, igual insistirá en la celebración de elecciones libres, justas y verificables, debido a que no considera legítima el triunfo otorgado por el Consejo Nacional Electoral al presidente Nicolás Maduro durante los últimos comicios.

“Sin especular sobre el futuro, primero la política en el exterior o la política en sí nunca es estática, tiene sus cambios y tiene sus ajustes. Pero los objetivos en el caso de Venezuela son bastante claros: elecciones libres, justas y verificables, que la gente pueda tener su libertad. Es importante llamar la atención a lo que dijo el portavoz del departamento de Estado ayer, de lo cual se destacan dos cosas importantísimas, primero la nueva administración está diciendo que Nicolás Maduro es un dictador; y segundo que reconocemos, apoyamos y vamos a seguir apoyando a la Asamblea Nacional del 2015 como la única institución democrática del país y al presidente interino Juan Guaidó. Estas cosas son muy importantes. Ahora bien, para llegar al objetivo de elecciones libres, justas y verificables para que los venezolanos tengan paz y libertad en su país, puede haber un ajuste en la política, pero yo he sido bastante claro en la posición de Estados Unidos”, explicó el embajador al periodista Emilio Materán, director general de este diario.

Un cambio este año

–¿Habrá cambios en referencia a esas políticas que está hablando en este momento? Pareciera para muchos analistas que las medidas no han dado resultados inmediatos, porque sigue Maduro en la presidencia. Hubo una elección, se reconozca o no. Ese es el parlamento que está y para quienes estamos en Venezuela las leyes que aprueban en este nuevo parlamento son las leyes que se llevan a cabo ¿Qué medidas se tienen en mente para lograr lo que se ha venido llamando un proceso de transición hacia unas elecciones libres y justas?

-Me estás tocando tres puntos importantes. Primero: la falsa que no fue reconocida por los venezolanos ni por la comunidad internacional. Nadie reconoce esta falsa Asamblea Nacional de alacranes y miembros del PSUV, es decir, nadie, ni Luis Parra ni José Brito recibieron votos para estar allí, por lo que no tienen legitimidad. Segundo: sobre ajustes de la política tengo que decirles que fue una política distinta a la nuestra con la Unión Soviética. La política tenía que cambiar y los cambios se tienen que dar, no a lo bravo, sino a lo constructivo. Eso fue dos semanas antes de la caída del muro de Berlin. Igual África del Sur, nos tomaron más tiempo de lo esperado. No con esto quiero decir que vamos a tomar muchos años ni décadas para llegar a un resultado en Venezuela. Yo creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo para lograr ese objetivo este año, lo más pronto posible, porque cada día que pasa es un día más de miseria para el pueblo de Venezuela. Tercero: diría lo siguiente, el tono del presidente interino Juan Guaidó ha sido muy importante en unir a las fuerzas no solamente políticas sino también de la sociedad civil dentro del país, en busca de un diálogo verdadero. Tiene que tener con quien dialogar, porque lo que quiere Maduro es diluir a la oposición. Este movimiento democrático que está creciendo dentro de Venezuela primero tiene que tener a la gente de Venezuela unida. También te explico lo siguiente: algunos países que piensas pueden tener acuerdos parciales solamente con el régimen, pero vamos a trabajar en eso. Más temprano que tarde tenemos que lograr que no pueden tenerlos, por lo que la comunidad internacional también tiene un papel importante para definir con quien debería dialogar Nicolás Maduro. Hay que dejar claro que son los venezolanos quienes van a decidir, pero hay que tener un movimiento democrático dentro del país y este movimiento democrático está haciendo su trabajo en este momento. En este momento no puedo indicar cuáles ajustes específicos podemos hacer nosotros, pero siempre apostaremos a que haya un diálogo verdadero que nos lleve a elecciones libres, justas y verificables.

Diálogo interno

–Maduro ha expresado en sus últimas intervenciones que quiere conversar con Estados Unidos. ¿Está abierto Estados Unidos a sentarse con Maduro o está descartado?

–No descartamos nada, pero yo le tengo una pregunta al señor Maduro: ¿Por qué que no se sienta con los dirigentes en Venezuela? El problema que tiene no es con los Estados Unidos sino con los venezolanos. Hay seis millones de venezolanos que han salido del país, pero el señor Maduro piensa que solamente son seiscientos mil que han salido. ¿Por qué no quiere sentarse con la verdadera oposición en el país? ¿Por qué no quiere abrir espacios para que la gente tenga acceso a la información? Por ejemplo, yo tengo mi programa Aló Embajador los jueves para tratar de equilibrar la censura en todo el país, pero hablar con nosotros antes de hablar con los venezolanos no tiene mucho sentido, porque es un delito, Emilio. Qué pena que me extienda tanto, pero ¿por qué es delito que un médico salga de un hospital diciendo que no hay algodón, que no hay alcohol? ¿Por qué eso es ley del odio? ¿Por qué están presas personas de Azul Positivo que ayudan a pacientes con VIH? ¿Por qué es delito dar comida a los jóvenes? ¿Por qué es delito salir a pedir agua y electricidad? No tiene sentido. Entonces no solamente se tiene que sentar a hablar con nosotros y con la comunidad internacional, tiene que sentarse con los propios venezolanos.

–El tema internacional pareciera ser clave. Hay mucha gente, entre ellos muchos analistas, que piensan que este problema se les escapó de las manos a los venezolanos y que en muchos casos somos, como se dice en el ajedrez, una pieza. ¿Para los Estados Unidos, Venezuela es una pieza en ese ajedrez? ¿Conversa los Estados Unidos con Rusia, conversa con China, sobre lo que está pasando en Venezuela?

—Como dije antes, no descartamos la manera de utilizar a política para llegar a algo positivo. Puede ser que hablemos con varios grupos. También diría yo el grupo de Lima, sobretodo los países vecinos. Aquí desde Venezuela y también otros países con intereses. Pero primero los propios venezolanos. Hablando del ajedrez, esa es la reina, es la pieza más importante y también el rey, sin lo cual no se puede ganar. Es importante que los venezolanos muestren al mundo que ya basta. Son ustedes los que tienen la oportunidad de decir que los ataques en contra de las ONG no los hubiesen permitido. Pero eso lo entiendo por completo, porque Nicolás Maduro quiere censura y la dependencia del pueblo. Por esa razón no quiere que entre la ONU ni el programa mundial de alimentación, porque ellos quieren darle la comida por la caja CLAP para dejarlos con la dependencia en la dictadura. Las ONG no trabajan por mi, trabajan por los propios venezolanos que están allí trabajando, dando comida a las personas que lo necesitan.

Las sanciones

–Están claros los norteamericanos que los venezolanos que quieren protestar, que quieren salir a la calle, lo que es un derecho por demás que está legítimamente establecido en la Constitución Nacional, no lo hacen porque muchas veces que salen protestar son reprimidos y salen los pistoleros, incluso hay estudiantes que han sido asesinados. Y hay otra forma de tener control, a través de las llamadas bolsas Clap, que en muchas comunidades si alguien sale a protestar por agua, por luz, por cualquier cosa, los amenazan con quitarles ese beneficio. Entonces, ¿están los norteamericanos conscientes que esa situación está sucediendo en Venezuela y limita la capacidad del venezolano de protestar en las calles?

–Claro que sí, Emilio, lo sabemos. Yo viví en Caracas, conocí personas que fueron encarceladas por decir la verdad. Sabemos por el informe de la ONU que lo que tú dices pasa en Venezuela con mucha frecuencia. Una dictadura no va a dejar sus derechos al pueblo, pero el pueblo tiene que mostrar que está listo para tomar sus derechos, pero también ayudar a los vecinos que tienen necesidades y contando cada quien su propia experiencia, mostrando al mundo lo que sucede en Venezuela. Maduro seguirá haciendo lo que ha hecho y dirá que todo es culpa de las sanciones. De hecho, la doctora Rujan, de la propia ONU, está ahí para mostrar que las sanciones son la razón por la cual hay tantos problema dentro del país. Yo tengo preguntas para la doctora Rujan que debería hacer al régimen: ¿por qué hay presos políticos?, ¿qué paso con Pdvsa?, ¿dónde está la plata del tesoro nacional?, ¿por qué hay censura completa en el país?, ¿por qué las ONG no pueden trabajar en el país?, ¿por qué utiliza la Ley del Odio contra los que piensan diferente? Y por qué no le la aplican esa Ley del Odio a Iris Valera, por ejemplo, que es una persona que debería ser juzgada a través de esta ley.

–Le agradecemos mucho embajador en el Diario La Voz, que yo dirijo, es uno de solo cuatro diarios que quedan saliendo en la Gran Caracas en su versión impresa. Esto es una empresa familiar fundada por mi padre y ahora estamos los hijos al frente y hacemos un gran esfuerzo como periódico independiente en informar de manera objetiva lo que pasa en Venezuela. Entrevistas como esta las agradecemos muchísimo.

¿Y Guyana?

–Es un tema bastante largo. Nosotros queremos que ese problema de Guyana con Venezuela se resuelva de una forma pacifica. Llamamos la atención sobre las acciones de Maduro, que utiliza la Armada venezolana para atacar a los pescadores y también me llama la atención el resto del Caribe, como es el caso de Trinidad y Tobago, que lo apoya. Hay que prestar mucha atención a Maduro en este momento, que está actuando por sus propios intereses y no creemos que así se llegue a una solución pacífica.

Finalmente no queremos dejar de destacar que queremos estar con ustedes, que trabajamos 24/7, no solo yo que estoy aquí en Bogotá, sino todo mi gobierno y los gobiernos de otros países. Saludos a las enfermeras y a las ONG no solamente a los Azul Positivo. Mi solidaridad con todas las personas que están trabajando para lograr la libertad de Venezuela, ya que más temprano que tarde Venezuela verá nuevamente la democracia y la libertad.

