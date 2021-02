Guaidó responde a José Brito: Ustedes saben muy bien dónde encontrarnos

El presidente (e) designado por la AN electa en 2015, Juan Guaidó, respondió este viernes a las acusaciones del parlamentario de la AN/6D, José Brito, y lo retó diciéndole que “saben muy bien” donde encontrarlo, y además le reiteró que trabajan por “recuperar” la democracia que “ustedes se robaron”.

“A plena luz del día, en una plaza pública, con nuestra gente, saben muy bien dónde encontrarnos. Trabajamos para recuperar lo que ustedes se robaron: la democracia”, expresó Guaidó en la red social Twitter.

En torno a las acusaciones de Brito, Guaidó sostuvo que “sus amenazas son tomadas en serio, pero hemos asumido la responsabilidad de salir de esta tragedia y así será”.

Acusaciones de José Brito



Más temprano, José Brito, quien es presidente de la Comisión Especial Parlamentaria que Investiga Daños contra la Nación entre 2016-2021 de la AN/6D, sostuvo este viernes que los cargos contra el líder opositor Juan Guaidó por los que sería enjuiciado serían “homicidio, magnicidio”, entre otros, que a su juicio sumarían “más de 200 años de cárcel”.

Unión Radio reseñó que la comisión de Brito presentará en las próximas horas un informe ante el Parlamento que determina que “Juan Guaidó es susceptible de ser enjuiciado y judicializado”, por presuntos hechos punibles.

Los cargos contra Guaidó, según Brito serían “concierto para delinquir, agavillamiento, traición a la patria, delincuencia organizada, usurpación a sus funciones, magnicidio, homicidio, intento de golpe de Estado, entre otros”.

“La sumatoria de penas por estos delitos, en los que presuntamente incurrió sumarían más de 200 años de cárcel, y nosotros decimos que la impunidad nos ha conducido al caos, ni siquiera para el proceso de vacunación estos señores no dejan de ser servidores de un grupo de países que como hienas pretenden hacerse con los bienes y las riquezas del país. Hacemos un llamado a esa comunidad internacional que está despertando”, acotó.

La reportera Mardolei Prin destacó que este viernes aclararon que la corrupción no estaría entre los presuntos delitos de Guaidó. “Si se incluye la corrupción, estaríamos admitiendo que es un funcionario público, y eso no es así, él no es un funcionario público, es ex diputado”, aseguró Brito.

Este miércoles Brito reveló que ya tienen un informe preliminar que presentarán el próximo martes 9 de febrero ante la plenaria sobre los datos que han recopilado; sin embargo, destacó que por lo “exhaustiva” de la investigación, pedirán a la directiva de la AN una prórroga de 30 días más

Brito adelantó que solicitarán esta prórroga de 30 días porque “es bien aguda”; según el parlamentario, en dichas investigaciones abordan los casos de Citgo, Fundación Simón Bolívar, Monómeros, entre otros, declaró el diputado a Unión Radio.

El parlamentario también señaló que iban a procurar encuentros con organizaciones internacionales para que aclaren a dónde terminó el dinero para ayudas humanitarias, “no hay reportes de ayuda humanitaria en Venezuela, ¿Dónde están esos recursos, las ONG que los manejaron, cómo es esa situación?”.