Multarán con bs 20 millones a quienes protesten en edo. La Guaira: La Verdad de Vargas

La nueva reforma de Ley de Convivencia de La Guaira, fijada en la gaceta oficial 1.536, estipuló multas de 20 millones de bolívares a quienes protesten y obstaculicen las calles, mientras que quienes ingieran alcohol en la vía pública serán sancionados con 100 millones.

Asimismo, los peatones que crucen la calle por la vía y no por la pasarela e irrespeten otras señales, también serán castigados con bs 20 millones mientras que los conductores que no acaten la luz del semáforo deberán cancelar 40 millones, a los que se le sumarían 40 millones si no usa cinturón, y si conduce ebrio 90 millones. Adicionalmente si el vehículo cuenta con luces altas y perjudican la movilización de otros, se le impondrá una multa de 60 millones.

En cuanto a los motorizados, los que conduzcan sin casco tendrán que remunerar 20 millones de bolívares, reseña La Verdad de Vargas.

En cuanto al transporte público, se multará con 20 millones al chofer que no permita el ingreso a la unidad de estudiantes y personas con discapacidad.

«La colocación de música que atente contra la moral y las buenas costumbres en las unidades de transporte público será sancionado con 60.000.000», reseña la reforma. Dicho monto deberá ser pagado por quienes coloquen música a más de 120 decibeles.

Sobre carnaval, quienes arrojen líquidos «o cualquier tipo de objetos o sustancias contra personas, aun sin causar daño, será sancionado con una multa de 20.000.000».

Asimismo, la ley también prohíbe el ofrecimiento de servicios sexuales en la calle, redes sociales o avisos clasificados, o serán sancionados con 30 millones.