Suicidio de futbolista conmociona a Argentina

Amigos y compañeros del Morro García lograron abrir el apartamento con ayuda de un cerrajero para hallarlo con un tiro en la cabeza

El cuerpo sin vida del delantero de 30 años, histórico jugador de Godoy Cruz, Santiago Morro García fue hallado en su departamento, piso 11 del complejo El Bosque, en la calle Hipólito Yrigoyen.

La fiscal de homicidios de la provincia Claudia Ríos quedó al frente del caso.

García había llegado al club mendocino en 2016, tenía contrato con la institución hasta junio de este año pero había sido apartado del plantel profesional por orden del presidente José Manzur.

Un amigo del futbolista llamó al 911, luego de confirmar que García no contestaba llamadas ni mensajes. Un cerrajero pudo ingresar a la casa de García y minutos después amigos y personal policial pudieron acceder al departamento para toparse con el cuerpo del delantero sobre su cama y con un disparo en la cabeza.

La fiscal Ríos, que lleva adelante la investigación, evito dar detalles sobre si encontraron algún tipo de mensaje en el departamento pero aclaró: «En el lugar todo estaba en orden. Estaba sobre la cama y por lo que ha adelantado científica con un disparo de arma de fuego en el parietal derecho, y junto a él un arma calibre 22».

En diciembre del 2020, el propio Manzur había expresado su descontento por el presente de García, máximo anotador del Tomba en Primera División. «Vos no podés ser un líder y no ir al gimnasio, no cumplimentar los regímenes de peso, estar en rojo con todas las mediciones. Lamentablemente hay un problema de interrelación personal que a los chicos hay que apoyarlos, fomentarlos, levantarles el ego y vos no se lo podés tirar abajo. Hay una situación de jugadores que profesionalmente no han cumplido, si no cumplen no pueden estar», expresó el titular de Godoy Cruz.