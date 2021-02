Venezolanos en Ecuador no ven un futuro claro después de elecciones

Caracas .– Ecuador celebra el domingo 7 de febrero elecciones presidenciales y parlamentarias. Ese país ha recibido a 415.835 migrantes venezolanos, según registra la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), convirtiéndolo en el cuarto receptor de personas procedentes de Venezuela en Latinoamérica.

El año 2015 marca, según investigadores, el comienzo de la migración masiva de venezolanos que continúa al día de hoy y que, en Ecuador, sigue buscando una vía que le permita integrarse a ese país.

LEE TAMBIÉN PERÚ IMPIDE A TIROS PASO DE VENEZOLANOS POR FROMTERA CON ECUADOR

El presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, Daniel Regalado, expuso a El Pitazo cinco problemas que debe resolver el próximo Gobierno de Ecuador para abordar la situación de los venezolanos en Ecuador.

1- Aceptar que existe una emergencia humanitaria

Regalado explica que la tarea principal que debe realizar el gobierno ecuatoriano es aceptar que existe una emergencia humanitaria en Venezuela y de desplazamiento de los ciudadanos venezolanos. «Ellos no son migrantes, porque realmente los migrantes poseen documentos y una organización a nivel de cómo migrar, pero estos ciudadanos son desplazados que han ido de país en país«, explicó.

2- Acceso a la salud y a la educación

Pese a que existen políticas que permiten el acceso al sistema de salud y educativo, Daniel Regalado expone que en los procesos, algunos funcionarios impiden a los venezolanos acceder a estos servicios

3.- Enjuiciamientos bajo parámetros legales

La Asociación Civil Venezuela en Ecuador ha visto con preocupación casos de venezolanos que han sido enjuiciados, pese a tener toda la defensa y pruebas de su inocencia. Regalado señala que la aplicación de los procesos legales llegan a basarse en la nacionalidad.

4.- Doble discurso

Otro de los factores que afectan a la población migrante es la sensibilidad que existe por parte del gobierno ecuatoriano hacia el régimen de Nicolás Maduro.«Vemos que no aceptan el gobierno pero negocian con él. Es un doble discurso que realmente debería aclararse», expuso Regalado.

5.- Reforma de la Ley Orgánica de Movilidad Humana

La Ley de Movilidad Humana no contiene los parámetros de la constitución de Ecuador ni de los tratados internacionales. «Es necesario que se haga una revisión, porque realmente es una reforma que lo que hace es criminalizar sin tener un reglamento objetivo con respecto a la realidad», expuso Regalado.

Sin propuestas claras

El presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador dio su perspectiva de las elecciones y cómo la población migrante venezolana ha reaccionado a las campañas políticas de los candidatos. Percibe que los venezolanos que pueden votar, y las personas de otras nacionalidades, no poseen una visión clara de a qué candidato apoyar y por qué.

LEE TAMBIÉN Asociación de venezolanos en ecuador rechaza xenofobia a venezolanos

«Hasta julio del año pasado se pudieron inscribir las personas venezolanas o extranjeras que tenían más de cinco años con regularidad migratoria y cédula ecuatoriana, para participar en este proceso. No hay claridad sobre las propuestas, más bien nos preguntan ‘¿Por quién deberíamos votar?’ Pero nosotros no podemos decir por quién votar; lo que tenemos claro es que el ejercicio electoral de los extranjeros no es obligatorio. En mi caso, no se por quién votar, ni tengo cabeza para eso, porque es demagogia la de estos candidatos», expresó.

Pese a que no se tiene una cifra exacta de cuántos venezolanos regularizados en Ecuador pueden ejercer el voto, Regalado afirma que son muy pocos los que poseen los cinco años, visa y cédula. «Hay personas que llevan ocho años, pero continúan en una situación migratoria irregular», afirma.

Regalado considera que el tema de las elecciones no ha tenido impacto entre los ecuatorianos, debido a la poca claridad de las propuestas políticas de los candidatos y la incertidumbre ante la pandemia del COVID-19.

LEE TAMBIÉN Ecuador reanuda proceso de renovación de visas este #21Ene

«Personalmente no veo un candidato que realmente cumpla los requerimientos, necesidades y afronte la situación de Ecuador a nivel económico, político y corrupción (…) Todo este proceso de elecciones dentro de una pandemia, todavía con contagios, hospitales saturados y el miedo de ir a votar, no sabemos cómo va a llegar», manifestó.

Politización de la migración venezolana

La población venezolana en Ecuador espera nuevas vías que permitan acceder a un estatus migratorio regular en el país. Sin embargo, Regalado expone que pese a que los candidatos han abordado el tema de la migración venezolana en la campañas políticas, no han ofrecido una solución o propuesta clara que capte la atención de los venezolanos.

«Están utilizando el estado migratorio y desplazamiento de los venezolanos como parte de sus ofrecimientos electorales; lo cual me parece muy delicado, porque no se puede utilizar una nacionalidad por comprar votos«, sentenció.

En opinión de Regalado, la población no tiene una idea clara de lo que significan estas elecciones generales y cómo afectarán su futuro en el país. «Existe el temor de que realmente las personas no conocen esta nueva etapa que podría darle un refrescamiento al tema de la política en Ecuador».

Daniela CarrascoMigración

Daniela CarrascoMigración