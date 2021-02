Conoce cuánto cuesta viajar a Porlamar en avión

distintas líneas aéreas. En ese contexto, El Pitazo realizó una búsqueda de las tarifas aproximadas en las distintas empresas.

La gerente de Mercadeo de la agencia de viajes Vicmaitours, Mailin Ávila, refirió a El Pitazo que los boletos oscilan entre los 40 y 50 dólares. Explicó que generalmente los pasajes se venden a empresas mayoristas que, a su vez, distribuyen a agencias satélites (pequeñas).

Avila recomendó consultar directamente con las aerolíneas para constatar los precios: La Venezolana no tenía boletos ni tarifas disponibles, mientras que en la página de Turpial Airlines y la de Laser no cargaba la información referente a los vuelos al momento de usar el buscador; y en Rutaca no aparecía la opción de Porlamar, según constató este medio de comunicación la noche del viernes 5 de febrero.

Estelar, por su parte, refleja en su portal web un precio de 67,30 dólares por un viaje ida y vuelta desde Caracas a Porlamar y viceversa, con impuestos incluidos, con fecha de finales de febrero. Para la semana de Carnaval no había boletos disponibles al momento de consultar la página en línea.

En el portal web de Conviasa las tarifas reflejadas para volar la última semana de febrero era de 42,39 dólares ida y el mismo monto de vuelta, entre Caracas y Porlamar.

Flexibilización en semana de radicalización

El gobernante Nicolás Maduro anunció que en el país se llevará a cabo una flexibilización en los días de Carnaval, lunes 15 y martes 16 de febrero. Aclaró que se puede salir de vacaciones cumpliendo las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 durante la festividad.

Aunque la fecha de Carnaval coincide este 2021 con la semana de cuarentena radical del plan 7+7, Maduro decidió mantener operativos varios sectores económicos para que los ciudadanos puedan viajar por vía aérea, terrestre y marítima.

El Pitazo