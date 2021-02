La advertencia de CAP sobre Hugo Chávez, a propósito de 4F

En una entrevista previa a que Chávez ganara la presidencia de Venezuela, el ex mandatario Carlos Andrés Pérez advirtió que Chávez destruiría al país: las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con su gobierno y no se le permitirá a nadie disentir.

En una entrevista concedida a Marcel Granier, Pérez dijo que «desgraciadamente» Chávez ganaría la presidencia como consecuencia de la rabia, el desconcierto y la frustración que sentían los venezolanos en 1998.

«En estos momentos el pueblo desea un cambio profundo y radical, y comete el error en su ceguera de creer que un vengador es quien nos puede venir a resolver las cosas. Sin darse cuenta de que eso nos va a hundir aún en peores circunstancias de las que estamos viviendo actualmente», expresó en el fragmento compartido por El Cooperante.

«La ceguera es de tal naturaleza que no se dan cuenta de que esto de Chávez es un daño a todo el proceso de salud institucional a todos los que queremos el bien. Esto lo va a liquidar y es tal la ceguera que están pensando que esto es posible», reprochó.

A juicio de Pérez en ese entonces, existían chavistas «honestos» y «serios» que estaban creyendo que contribuirían a una «gran causa y no se dan cuenta del daño que están causando al país».

Asimismo, aseveró que este tipo de movimientos como el chavismo «desquician a los países, lo sacan por la vereda y hasta que no se dan cuenta de que están enmarañados en una trampa no reaccionan».

«Yo quisiera que los venezolanos se dieran cuenta de que vamos a hundir el país en una tragedia, que ya no volvería nunca más a Venezuela. Parece que tenemos que llegar abajo, hasta el fondo, a una dictadura y sabemos que es una dictadura: no habrá derecho de expresión, las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con el gobierno, no se le permitirá nadie disentir y hoy todos los problemas de corrupción se hará peor».