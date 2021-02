México | La reforma a la Ley a la Industria Eléctrica del Ejecutivo se aprobara sin cambios: Mier

La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados aprobará en sus términos la iniciativa del Ejecutivo para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, ya que garantizará piso parejo, libre competencia y la eliminación del dumping en el sector, informó su coordinador Ignacio Mier Velasco.

Dijo que se trata de la iniciativa más importante de esta Legislatura, ya que garantizará piso parejo, libre competencia y la eliminación del dumping, práctica que iba en detrimento del sector eléctrico nacional.

Asimismo, aseguró que en la aprobación de esta iniciativa preferente no habrá lugar a ningún tipo de controversia constitucional pues todo el proceso se hará con estricto apego a la ley, respetando las inversiones y protegiendo los intereses de la nación y los consumidores.

“No estamos haciendo una contrarreforma constitucional, son modificaciones y reformas a la ley secundaria, a la ley que nació precisamente derivada de la reforma del 2013”, aclaró.

Manifestó que este tema no se centra en ideologías, sino en la defensa de la libre competencia en condiciones equitativas tanto para las empresas particulares como para las empresas productivas del Estado; además, agrego que se llevará a cabo un debate sensato y prudente en torno a esta iniciativa, donde se podrá revisar uno de los temas que definirán muchas cosas para el futuro del país en materia de soberanía energética y también política.

“Creemos en la inversión privada, creemos en la inversión pública privada, pero creemos que no podemos mentir a los mexicanos y lo que queremos es que haya reglas parejas, que se respete la libre competencia en condiciones de equidad, que se evite el dumping, que se evite el subsidio disfrazado y que efectivamente toda esta modernización del sistema eléctrico y de apertura sea en el propósito que inspiró la reforma constitucional, que tengamos energías limpias y un mejor servicio en confiabilidad y en los precios hacia los consumidores”, enfatizó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que una vez que se reúna la Comisión de Energía para convocar al Parlamento Abierto sobre este tema, la bancada de Morena va a demostrar con argumentos lo que hicieron en la reforma energética del 2013 para favorecer intereses particulares de manera mentirosa, falsa, escondiéndose en recovecos del reglamento.

“Nos prometieron una reforma, con eso continúo, nos prometieron una reforma para tener energías limpias y más baratas, ¿las tenemos?, ¿los recibos en el comercio están llegando más baratos, en las casas de la gente que no se escucha, en los domicilios está llegando más barato?”, concluyo.